Memorial Pajetta – Il 31 agosto e l’1 settembre Torino, Fortitudo Bologna, BC Depolink Skrljevo e Udine in scena al Carnera

È previsto per giovedì 31 agosto il debutto dell’Apu Old Wild West Udine al PalaCarnera in occasione della settima edizione del Memorial Piera Pajetta. L’appuntamento più importante della pre-season bianconera, intitolato alla madre del Presidente Alessandro Pedone, vedrà gli uomini di coach Adriano Vertemati impegnati alle 20.45 contro Reale Mutua Torina, formazione che milita nel campionato di Serie A2. Alle 18.15, invece, a contendersi l’accesso alla finale del torneo saranno Fortitudo Bologna – alla prima partecipazione al Memorial Pajetta – e BC Depolink Skrljevo, squadra della massima serie del campionato croato. Il giorno dopo alle 18.15 è in programma la finale per il terzo posto, mentre alle 20.45 si giocherà la finalissima per l’assegnazione del trofeo.

Per l’occasione il PalaCarnera è pronto a riabbracciare tutti i tifosi bianconeri! È cominciata oggi alle ore 10.00 la prevendita attraverso il circuito Vivaticket Italia, online (a questo link i biglietti per la semifinale https://www.vivaticket.com/it/ticket/apu-udine-memorial-pajetta-semifinali/214512 mentre a questo link i biglietti per le due finali in programma sabato https://www.vivaticket.com/it/ticket/apu-udine-memorial-pajetta-finali/214511) e nelle rivendite autorizzate.

La società organizzerà una raccolta fondi in occasione di questa manifestazione a favore della fondazione Telethon.

Questi i prezzi dei biglietti: Parterre Oro 12 euro; Parterre Argento 10 euro; Tribuna Oro 8 euro; Tribuna Argento 7 euro; Curva Ovest 5 euro.

UFF.STAMPA APU UDINE