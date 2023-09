Memorial Pajetta: Torino supera Udine ed è la seconda finalista

Inizio in salita per i ragazzi di coach Adriano Vertemati, che alla prima della stagione, davanti al proprio pubblico, cede contro Torino con il punteggio di 73-76. Mvp bianconero Matteo Da Ros , autore di 12 punti e 17 di valutazione complessiva. A disposizione del tecnico bianconero non sarà presente in via precauzionale Raphael Gaspardo, ripreso invece Iris Ikangi, rimasto ai box nello scrimmage di domenica scorsa contro Oakland University. Nel primo tempo l’Apu OWW Udine schiera in campo il quintetto formato da: Monaldi, Clark, Alibegovic, Da Ros e Delia.

A rompere il ghiaccio Jason Clark che dalla linea della carità realizza il +2 udinese (2/3 fallo di Thomas). Da Ros mette a segno i primi due punti dal campo, ma De Vico accorcia realizzando canestro e tiro libero (2 +1/1, fallo di Alibegovic). Primo vantaggio per Torino firmato dall’ex Cusin (4-7) ed arricchito dalla tripla di Thomas (5-10), si sblocca anche Poser (5-12).

Coach Vertemati è costretto quindi al primo time out. Al rientro in campo Da Ros completa il gioco da tre punti (2 + 1/1 fallo di Poser), ma Pepe risponde da tre (8-15). A sbloccare dall’arco l’Apu ci pensa Gianmarco Arletti che mette la parola fine al primo quarto di gioco (13-17). Con la tripla di Pepe si arriva al secondo periodo (13-20) con Ghirlanda che allunga nuovamente non completando però il gioco da tre punti (13-22 fallo di Arletti). Prima Clark, poi la magia di Monaldi che trova sotto le plance Da Ros riportano a contatto la formazione friulana (17-24). Ikangi e Clark suonano la carica (21-26), ma Torino risponde con un parziale di 1-11 costringendo al time out Udine (22-37). Le azioni vincenti di Clark e Delia chiudono la seconda frazione sul punteggio di 26-37.

Servono due minuti e trenta secondi per trovare la prima retina del terzo quarto, Poser e De Vico allungano (26-41), la coppia Clark e Delia ci mettono una pezza (30-43), Da Ros e Monaldi provano ad invertire l’inerzia mettendo a segno canestri importanti e riportando il gap ad una sola cifra (37-45). Inizia poi uno scontro Torino contro Arletti con il numero 8 bianconero chiamato a replicare ai canestri degli avversari mantenendo in equilibrio il gap (44-52) e con Clark a chiudere il terzo quarto (46-54). È lo stesso americano ad innestare una serie di tre canestri dal campo in apertura della quarta frazione, con Ikangi e Da Ros ad accorciare ulteriormente lo svantaggio (54-57). Con una tripla allo scoccare del terzo minuto Clark rimette in parità il match (57-57). Reazione Torino, gioco da tre punti di Poser, arresto e tiro di Kennedy e tripla di Pepe, si scontrano con i punti di Ikangi e Delia (65-69). Uno su due di Thomas a due minuti dalla fine (65-70) e tripla di Da Ros (68-70), per un finale al cardiopalma. De Vico fa uno su due dalla linea della carità, Ikangi risponde (2/2 70-71), ma una magia di Pepe regala canestro e possesso di vantaggio a Torino (70-73). Realizzano su fallo sistematico Pepe e Kennedy (70-76), a nulla è valsa la tripla di Capitan Monaldi allo scadere che chiude l’incontro sul punteggio di 73-76.

Oggi alle 18.15 i bianconeri affronteranno i croati del BC Depolink Skrlijevo reduci dalla sconfitta con la Fortitudo Bologna nella prima semifinale (85-48).

Alle 20.45, invece, si disputerà la finale fra Fortitudo Bologna e Reale Mutua Torino.

APU OLD WILD WEST UDINE – REALE MUTUA TORINO 73-76

(13-17, 26-37, 46-54)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 22, Alibegovic, Caroti, Arletti 12, Gaspardo NE, Delia 6, Dabo NE, Da Ros 12, Monaldi 10, Ikangi 11. All. Adriano Vertemati

REALE MUTUA TORINO: Kennedy 7, Thomas 12, Vencato, Ghirlanda 4, Schina 2, Fea, Poser 16, Osatwna NE, De Vico 9, Cusin 10, Pepe 19. All. Franco Ciani

Arbitri: Spessot, Morassutti e Wassermann

Uscito per cinque falli: Arletti.

UFF.STAMPA APU UDINE