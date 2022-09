Memorial Pajetta- Trieste doma Udine e raggiunge Venezia in finale

L’atmosfera è di quelle cariche di elettricità al PalaCarnera di Udine per il primo derby regionale dopo 4 anni dall’ultimo incrocio tra la Pallacanestro Trieste e l’APU Udine. Match che, come ha ricordato coach Legovich nell’analisi del prepartita, va contestualizzato in una preseason che dovrà portare i biancorossi in condizione ad ottobre, ma che esercita senza dubbio un fascino molto particolare soprattutto verso i tifosi, che anche in questa occasione hanno risposto presente e si sono presentati con due pullman pieni a Udine per sostenere i biancorossi.

Marco Legovich sceglie di schierare in campo alla palla a due Bossi, Bartley, Deangeli, Pacher e Fayne. E’ Udine però a condurre i giochi nel primo quarto di gioco, con Trieste che resta in scia, grazie alle trovate offensive di un ispirato Frank Bartley che chiude la prima frazione di gioco con 15 punti a referto.

Formazione biancorossa che torna in campo dopo la prima sirena con un altro spirito e trova in Gaines il suo miglior realizzatore. Udine è brava a chiudere tutti gli spazi in area e a innescare Gaspardo, capace di far male da tutte le posizioni. Trieste dal suo non concede nulla a rimbalzo e guadagna preziosi secondi possessi che la portano a ricucire il divario e ad arrivare a metà gara in perfetta parità, 39 a 39.

Cambia l’inerzia della partita nel terzo quarto con una Trieste che prende il pallino del gioco potendo contare su un forte apporto dei lunghi con Fayne e Pacher che regalano uno strappo ai biacorossi, portandoli sul +5. Sarà massimo vantaggio allo scadere dei 10 minuti, con gli ospiti che fanno segnare 56-65 sul tabellone.

Nell’ultimo quarto una pioggia di triple segna un solco che Udine non riesce più a colmare. In sequenza Bossi, Gaines e Campogrande infilano una serie di bombe che portano Trieste al massimo vantaggio sul + 20 e a chiudere in controllo sul punteggio di 92 a 72.

Old Wild West Udine – Pallacanestro Trieste 72-92 (24-19, 39-39, 56-65)

Old Wild West Udine: Mussini 4, *Whelan 10, Palumbo 4, *Mian 3, Antonutti 7, *Gaspardo 19, *Cusin, Fantoma, Esposito 10, Nobile 2, Dabo, *Sherrill 13. All. Boniciolli

Pallacanestro Trieste: Gaines 12, *Pacher 7, *Bossi 17, Rolli, Tonut 2, *Deangeli 5, Marcius 2, *Fayne 9, Antonio, Campogrande 10, Vildera 9, *Bartley 19. All. Legovich

Uff.Stampa Pall.Trieste