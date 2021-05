Serie A2

Fase Classificazione. Terza giornata Girone di Andata. Gare del 2 maggio 2021

Girone Azzurro

STAFF MANTOVA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti nei confronti degli arbitri

[art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

Girone Nero

STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ROMA. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (cronometro, attrezzatura dei 24″ e stop lamp)

[art. 40,1a RG]

STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ROMA

Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per accertamenti in merito al pubblico presente alla partita. L’Ufficio della Procura Federale ha aperto un’indagine sul rispetto dei protocolli sanitari in relazione alla presenza del pubblico consentito nella partita Stella Azzurra-Bergamo del 2 maggio 2021, su remissione degli atti da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

Ufficio Stampa FIP