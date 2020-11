Napoli Basket, Marini: “Sabato con Latina vogliamo vincere”

Pierpaolo Marini, eletto Mvp della terza giornata del Girone Rosso di Serie A2 dopo l’ottima partita disputata sul campo dell’EuroBasket Roma, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della Gevi Napoli Basket.

“ Abbiamo vissuto un precampionato piuttosto strano, non deve essere una giustificazione ma sicuramente è una causa dei momenti di “blackout” come quello avuto domenica. Siamo ancora in fase di assestamento, c’è tantissimo lavoro da fare e quindi situazioni di difficoltà devono essere considerati normali in queste prime partite. Nonostante i tanti problemi avuti, siamo una formazione composta da giocatori di esperienza e consapevoli dell’obiettivo di quest’anno, con il tempo riusciremo ad avere una stabilità di squadra. Io cerco di fare sempre quello che mi chiede l’allenatore e ciò che serve alla squadra. Ci sono delle partite in cui riesco nel migliore dei modi, altre invece in cui ci sono più in difficolta. Per quanto mi riguarda cercherò di dare sempre il massimo per aiutare la squadra ad ottenere il risultato. Sabato affronteremo Latina, sarà una partita molto dura rispetto alla SuperCoppa. In campionato nessuna squadra vuole perdere, loro verranno a Napoli per giocare una partita di grande intensità, noi dobbiamo cercare di evitare cali di concentrazione per portare a casa i due punti.

Gevi Napoli Basket-Benacquista Latina si giocherà sabato alle ore 18,30 al PalaBarbuto. Il match sarà a porte chiuse.

Uff.Stampa Napoli Basket