Napoli Basket, tre giocatori positivi al coronavirus

La Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di tre giocatori della prima squadra.

I tesserati sono già stati messi in isolamento. Il responsabile dell’unità operativa prevenzione collettiva della ASL Napoli 1 dott. Walter Dattilo ha disposto, in via precauzionale, la sospensione degli allenamenti della prima squadra. Proseguirà invece regolarmente l’attività del settore giovanile della Gevi Napoli Basket poiché i tamponi ai quali sono stati sottoposti tutti gli atleti, effettuati nell’ambito dei controlli periodicamente previsti, sono risultati negativi.

La GeVi Napoli Basket ha informato della presente situazione la Lega Pallacanestro affinché siano prese le opportune decisioni in vista dei prossimi e ravvicinati impegni ufficiali della squadra nella Supercoppa Centenario A2 Old Wild West.

FONTE: Uff. Comunicazione Napoli Basket