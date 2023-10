Nardò aggrega Borra per gli allenamenti

Hdl Nardò Basket aggrega Jacopo Borra. A partire dalla seduta odierna, dunque, il 33enne centro di Torino, è a disposizione di coach Gennaro Di Carlo per gli allenamenti. L’assenza prolungata di Andrea Donda (mancherà almeno un mese per un problema alla spalla destra), infatti, ha indotto il club granata a richiamare in gruppo l’esperto ex Fortitudo Bologna, utile in questa fase solo per il lavoro settimanale dello staff tecnico e della squadra.

Borra ha militato, oltre che nella Effe, a Treviglio, Pistoia e Roseto (tra le altre), ed è attualmente svincolato dopo l’esperienza dello scorso anno in casacca granata, che ha indossato 25 volte collezionando 151 punti.





Area Comunicazione

Nardò Basket