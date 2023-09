Nardò, coach Di Carlo fa il punto dopo il test con Bisceglie

Prezioso test quello di ieri sera con Lions Bisceglie per Nardò Basket, che sta affinando la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Al Pala San Giuseppe coach Di Carlo ha “misurato” condizione, schemi e intese contro la buonissima formazione biscegliese, che disputerà il campionato di serie B nazionale. Il tecnico granata ha provato tutti gli uomini a sua disposizione, ad eccezione di Andrea Donda, tenuto a riposo perché alle prese con un piccolo acciacco.

“Il bilancio, tutto sommato, è positivo – ha detto al termine dell’allenamento congiunto Gennaro Di Carlo – in questo periodo facciamo molti errori e andiamo a sprazzi, ma è un fatto normale. Ho visto, però, buone cose dal punto di vista tecnico e anche caratteriale. Abbiamo dimostrato di saper reagire e di leggere bene i momenti contro un avversario che non conoscevamo. Chiaramente adesso non possiamo essere al massimo, ci serve lavorare e migliorare passo dopo passo. Sabato in Supercoppa avremo una verifica importante della “chimica” che abbiamo raggiunto”.

Oggi gruppo al riposo, domattina la ripresa degli allenamenti. Nardò Basket sarà in campo sabato 9 settembre in trasferta contro Fortitudo Agrigento e martedì 12 settembre a Lecce contro Trapani Shark nelle due partite del girone di Supercoppa.

UFF.STAMPA NARDO’ BASKET