Nardò, si ferma Donda. Lavoro differenziato per recuperarlo

Il centro Andrea Donda dovrà osservare un periodo di terapie e di lavoro differenziato per risolvere un problema funzionale alla spalla destra, con cui è alle prese da diverse settimane e che sin qui ne ha limitato l’impiego in campo.

Il lungo triestino, alla sua seconda stagione in granata, ha effettuato una serie di controlli e approfondimenti, in base ai quali lo staff medico di Nardò Basket, guidato da Massimo De Benedetto, ha indicato per lui la necessità di uno stop di almeno quattro settimane per eseguire trattamenti e allenamenti specifici. Lo stesso staff ha già stilato una tabella di lavoro e monitorerà periodicamente il giocatore nel suo percorso di recupero.

UFF.STAMPA NARDO’ BASKET