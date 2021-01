Nasce “Press Room”: le interviste dei dopopartita di Serie A2 Old Wild West in un unico contenitore

Nasce oggi “Press Room”, un nuovo appuntamento settimanale sulle piattaforme LNP e dedicato alle parole dei protagonisti al termine degli incontri.

“Press Room” persegue diversi obiettivi: mettere a disposizione degli appassionati, ma anche dei Media, un contenitore unico in grado di raccogliere tutte le conferenze stampa che si svolgono al termine degli incontri della Serie A2 Old Wild West; e sarà proposto, per una fruizione più agile, suddiviso nei due gironi, caratterizzato dai banner in verde e rosso.

Vi troverete i link che rimandano ai file originali: un modo per aumentare il traffico sulle piattaforme social dei Club, argomento sempre più prezioso nell’attività di comunicazione delle nostre Associate.

Inoltre, e non ultimo, riteniamo che “Press Room” sia una giusta valorizzazione del lavoro svolto dalle Aree Comunicazione della Serie A2, che nel rispetto dei protocolli FIP legati all’emergenza Covid-19 hanno dovuto modificare ed implementare le loro attività del dopogara. E svolgono, a maggior ragione, un servizio ancora più prezioso nell’interazione a distanza con i Media, oltre che con i propri tifosi ed appassionati che al termine delle gare attendono le loro produzioni sulle rispettive piattaforme.

Quello con “Press Room” è un appuntamento che troverete a vostra disposizione all’indomani delle gare, con la finalità non di sovrapporsi alle sempre più numerose dirette dei Club, ma di diffondere ulteriormente, a 24 ore di distanza, il lavoro svolto in maniera ancora più puntuale dagli operatori della comunicazione delle Società di Serie A2.

