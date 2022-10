Nel pomeriggio utile scrimmage tra Npc Rieti e Chieti

A Chieti la Kienergia scende in campo per uno scrimmage infrasettimanale in vista della difficile trasferta di Cremona. Per Rieti out Zugno e Geist, per Chieti indisponibili Alibegovic ed Ancellotti.

Primo quarto di Rieti che dopo il 6-2 iniziale e timeout di coach Ceccarelli piazza un contro break con 6 punti di fila di Timperi per una Kienergia che torna dentro al flusso del match. 2 bombe di fila di Marchiaro portano Rieti sopra 11-10. Ancora Timperi e Rotondo concretizzano per il 16-14 di Rieti a fine prima frazione.

Seconda frazione da festival delle triple. 2 a testa per Serpilli e Mastellari. Rieti reagisce, difesa e contropiede con Timperi, Tucker e Marchiaro che ricuciono fino al -2. Mastellari ne mette altre 2 ed il secondo quarto è di Chieti che vince 23-19.

Terzo quarto ancora nel segno del tiro da 3. Serpilli firma il 9-4 al 5′. Tortú e Tucker riportano Rieti sotto 12-10. Chieti è precisa dalla lunetta, Maglietti fissa il terzo parziale sul 20-14 Chieti.

Ultimo quarto in cui Rieti alza l’intensità. Maglietti ruba e segna, Tortú e Del Testa concretizzano il 26-18 dell’ultimo quarto per Rieti.

Parziali del match: 14-16; 23-19; 20-14; 18-26.

Tabellino: Tortú 12, Rotondo 8, Imperatori 3, John, Del Testa 6, Nonkovic, Tucker 8, Timperi 15, Marchiaro 10, Maglietti 13.

