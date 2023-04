Nel posticipo serale al Paladozza la Fortitudo Bologna recupera e batte una mai doma Urania Milano

Dopo un primo tempo in sordina la Fortitudo Bologna recupera e batte una mai doma Urania Milano per 73-64. Aradori e Fantinelli, rispettivamente 22 e 16 portano la Effe alla vittoria. Milano, sempre in partita, perde Potts (il migliore) nel finale dopo il quinto fallo e con un po’ di sfortuna nelle conclusioni e poca lucidità non riesce a recuperare.

Una partita dalle due facce quella tra la Fortitudo e l’Urania Milano con la seconda che domina nei primi due quarti, ma cede negli ultimi due davanti al recupero dei padroni di casa. Il primo quarto, dal punteggio basso (13-17 per Milano), vede gli ospiti alzare i ritmi nel secondo, chiudendo avanti per 30-46. Gli 11 punti di Potts e i 10 di Amato sono dolorosi per la Fortitudo che vede in Aradori il suo uomo migliore. Pesano per la squadra di coach Dalmonte i due falli di Candussi, assente costretto per la prima parte di gioco e il silenzio del tifo di casa per tutto il primo quarto.

Nella seconda parte di gioco la Fortitudo esce dallo spogliatoio consapevole dei propri mezzi e con un Fantinelli in più: nel terzo quarto Candussi (gravato da tre falli con 10 punti totali in partita), Aradori e Fantinelli sono fondamentali per portare la squadra sul -6, 53-59. I tiri liberi di Hall nel finale danno respiro a Milano; pesa il canestro non convalidato a Barbante poiché fuori tempo.

L’ultimo quarto premia un Fantinelli che chiude con 16 punti, 5 rimbalzi e una tripla a pochi minuti dalla fine e una super palla recuperata che spezza le gambe a Milano. Gli ospiti, ancora in partita, perdono Potts per i cinque falli commessi; a questo si aggiunge una poca lucidità nelle giocate finali e nei tiri da fuori. La Fortitudo sorride per la prima vittoria in questa fase ad orologio vincendo per 73-64.

MVP BASKETINSIDE: Matteo Fantinelli

Fortitudo Flats Service Bologna: Thornton 7, Barbante 8, Panni 6, Fantinelli 16, Italiano 0, Cucci NE, Bonfiglioli NE, Candussi 10, Vasl 4, Natalini NE, Niang NE, Aradori 22

Urania Milano: Potts 14, Piunti 2, Ebeling 10, Valsecchi 0, Hill 7, Amato 12, Montano 10, Ciccarelli NE Marra NE, Pullazzi 7, Cavallero 2