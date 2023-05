Nota del presidente della Tramec Cento: “Scelta di negare il rinvio a Forlì presa dalla struttura manageriale e non da me”

Il Presidente della Benedetto XIV, Dott. Gianni Fava, dichiara quanto segue:

“Nella mattinata di oggi 21 maggio, preso atto del Comunicato Stampa della Pallacanestro Forlì 2.015, ho voluto personalmente telefonare al Presidente Giancarlo Nicosanti per chiedergli scusa per quanto accaduto e per esprimergli solidarietà a nome non solo della Benedetto XIV ma di tutta la Città di Cento.

Naturalmente, ho voluto soprattutto esprimergli il mio profondo dispiacere per la scelta della nostra società di non concedere il posticipo dei playoff, presa in autonomia dalla struttura manageriale ed organizzativa della nostra Società. Si tratta di una scelta che non è stata in alcun modo concordata con il sottoscritto, con il CDA della società, e che non rispecchia assolutamente i valori di solidarietà e sportività che, da sempre, contraddistinguono la Benedetto XIV e, soprattutto, la Città di Cento. Per questo motivo, la Società prenderà seri provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Proprio in questi giorni ricorre l’undicesimo anniversario del terremoto che ha colpito l’Emilia, causando vittime anche nella nostra Città: come il nostro territorio ha saputo reagire a quella immane tragedia, sono certo che la Romagna saprà rialzarsi e ripartire dopo la tragica alluvione dei giorni scorsi. Voglio anche sottolineare, e di questo ho informato il Presidente Nicosanti, che la Benedetto XIV ha in animo d’intraprendere iniziative di solidarietà nei confronti della comunità forlivese in accordo con la società Pallacanestro Forlì 2.015.”

UFF.STAMPA TRAMEC CENTO