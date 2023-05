In merito alle normative attualmente in vigore che regolano i movimenti di acquisizione/cessione delle prestazioni sportive degli atleti, e per quanto questi siano già ristretti ad un numero massimo di 3 per l’intera stagione sportiva, il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, in accordo ed a rappresentanza del Consiglio Direttivo LNP, proporrà alla Federazione Italiana Pallacanestro una rivalutazione delle regole in vista dei campionati 2023/2024.

AREA COMUNICAZIONE LNP