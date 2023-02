Nota della Tassi Group Ferrara sulle difficoltà economiche

Continuano i colloqui per cercare possibili soluzioni alla crisi del Kleb Basket Ferrara.

In questi giorni sono in corso diversi colloqui per stabilire le condizioni per sostenere la società cestistica in questo difficile momento. Il presidente Miozzi e diversi interlocutori del territorio si stanno muovendo per non lasciare nulla di intentato per salvare il Kleb Basket. È in atto un paziente lavoro di relazioni per reperire le risorse necessarie per dare un futuro al basket di vertice in città. Per ora si può guardare con un cauto ottimismo. Certo è che il mondo del basket, l’amministrazione comunale e la società stessa, così come le persone che hanno a cuore il futuro del Kleb, stanno facendo di tutto per attivare un network che possa raggiungere l’obiettivo.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara