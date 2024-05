By

La UEB Gesteco Cividale informa che, in merito alla squalifica per due gare comminata a Doron Lamb, la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il reclamo presentato dalla società ducale quasi in tempo reale. Pertanto, Lamb salterà Gara 3 e l’eventuale Gara 4 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A2 LNP contro Cantù.

UFF.STAMPA UEB GESTECO CIVIDALE