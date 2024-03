Nota di Pallacanestro Trieste ai tifosi

By



Trieste, 6 marzo 2024 – “Vogliamo parlare ai nostri tifosi e alla città riconoscendo la portata dei recenti risultati, e affermando chiaramente che il nostro attuale bilancio non è quello che speravamo. Siamo sempre stati chiari sul fatto che il nostro progetto sarà valutato a lungo termine, e questo è chiaramente un momento difficile di questo percorso.

La proprietà di Pallacanestro Trieste è in stretto contatto con il GM e lo staff, e insieme condividiamo lo stesso, immutato prossimo obiettivo: entrare nei playoff nella migliore condizione possibile per affrontare la fase decisiva di questo campionato con la necessaria grinta e determinazione. CSG crede assolutamente nella squadra e nel suo potenziale di successo, ma questo non significa accettazione passiva, comprende il nostro impegno e il fatto di continuare ad essere vigili sul mercato.

Quando abbiamo scelto di investire in questo Club lo abbiamo fatto consapevoli che il percorso poteva essere complesso, e certi del fatto che il club esiste grazie all’amore e al sostegno dei tifosi e della città: vi chiediamo di essere dalla parte della Pallacanestro Trieste, e di supportare la squadra in questo cammino per superare con noi questa fase; la squadra è più forte con voi e con il vostro sostegno. Grazie”.

Richard de Meo

Presidente Pallacanestro Trieste