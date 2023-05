Nota Eurobasket Roma – “Sentenza positiva al TAR riguardo alla richiesta alla FIP per gli atti dell’iscrizione allo scorso campionato”

La società Eurobasket Roma comunica che nella mattinata di ieri si è svolta l’udienza davanti al TAR del Lazio relativa alla richiesta di accesso agli atti per l’iscrizione allo scorso campionato di Serie A2 (2022-2023).

Gli avvocati della Federazione si sono dichiarati disponibili a depositare tutta la documentazione richiesta dall’Eurobasket in sede di accesso agli atti e in particolare i documenti relativi all’iscrizione di alcune delle altre società ammesse. Le quali non hanno contestato nulla in merito.

Il TAR, preso atto della disponibilità della FIP e della non opposizione degli altri club, ha dato alla Federazione stessa 30 giorni di tempo per tale deposito.

Valutato, dunque, l’intero iter giuridico, e l’accoglimento della sua domanda da parte del giudice, la società Eurobasket Roma resta quanto mai fiduciosa di far valere le proprie ragioni nei prossimi step giuridici.

UFF.STAMPA EUROBASKET ROMA