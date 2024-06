Nota stampa di Stefano Cioppi

“Vorrei liberare la piazza da ogni tipo di equivoco, chiarendo interpretazioni scorrette della situazione relativa al mio rapporto con VL Pallacanestro. Sono sotto contratto con il Club, verso il quale provo enorme gratitudine; lo stesso è appena passato attraverso un profondo rinnovamento di governance ed ha chiesto la mia collaborazione, in quanto dipendente, per prendere contatto con i migliori dirigenti ed allenatori disponibili sulla piazza, aiutare a trasmettere loro la bontà del nuovo corso di Pesaro e l’idea di poter lavorare in sintonia con la nuova struttura VL. Ho ritenuto di non dover fuggire dai miei doveri contrattuali o prendermi settimane di ferie non ancora sfruttate e ho deciso di rispettare ciò che la Società mi propone fino alla imminente scadenza del contratto, assistendo la nuova governance nell’attraversamento del delicato passaggio di consegne, per poi salutare e ringraziare tutti”.