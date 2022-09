Npc Rieti e Chieti mettono minuti nelle gambe, utile scrimmage per entrambe

Secondo scrimmage stagionale per la Kienergia in campo contro Chieti tra le mura del PalaSojourner.

Ottimo test per la squadra di coach Ceccarelli contro un’avversaria tosta e ben allenata che ha imposto la propria fisicità per lunghi tratti di gara. Inizio contratto per Zugno e compagni con Chieti che si dimostra subito più aggressiva e pericolosa in attacco concedendo solo tiri forzati dall’altra parte del campo. Jackson e Alibegovic sugli scudi, portano la formazione teatina a chiudere il primo quarto in vantaggio di 9 lunghezze.

Il secondo quarto inizia con una Kienergia che registra i giri in attacco con un Geist che realizza ben 17 punti in 13 minuti di gioco ed una squadra che attacca in modo molto più fluido e corale. La difesa concede ancora troppi punti per un 34-26 finale. Basso punteggio e ritmi decisamente meno elevati in un terzo quarto non entusiasmante in fase offensiva e con alcune palle perse di troppo. I carichi di lavoro della pre-season si fanno sentire. L’ultimo quarto spazio ai giovani per entrambe le formazioni.

Da sottolineare le assenze di Marchiaro per la NPC e Mastellari per Chieti.

NPC RIETI – CHIETI

Parziali: 17-26, 34-23, 15-17, 23-21.

Tabellino:Tortù 5, Naoni 7, Rotondo 4, Imperatori 3, John 2, Del Testa 7, Nonkovic 2, Zugno 3, Geist 33, Tucker 13, Timperi 10, Melchiorri,.

Foto: Enrico Meloccaro – Uff.Stampa NPC Rieti