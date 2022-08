NPC Rieti, slitta l’arrivo di Darryl Tucker

By

Npc Rieti comunica che è stato posticipato di qualche giorno l’arrivo dell’atleta Darryl Tucker per motivi burocratici e logistici. L’atleta ha infatti ottenuto il visto al consolato di Miami e nelle prossime ore verrà programmato il suo arrivo in Italia per unirsi il prima possibile al gruppo amarantoceleste.



Ufficio Stampa NPC Rieti