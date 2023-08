Nuova legge del lavoro sportivo: 8 società scrivono a Lega Nazionale Pallacanestro 

Spett.le Lega Nazionale Pallacanestro e Vice Presidente Vicario Avv. Francesco Maiorana,

prendendo spunto dalla sua risposta data a Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, a mezzo mail spes, ad alcune problematiche da loro evidenziate, nasce e si sviluppa questa ferma presa di posizione da parte delle società in calce. In particolare, laddove afferma, correttamente, che la nuova legge sul lavoro sportivo nel mondo dilettantistico rappresenta una svolta epocale, per tutti noi sottoscrittori (e non solo….) aveva il dovere/obbligo di convocare preventivamente un’assemblea delle società di Lega Nazionale Pallacanestro e farsi conferire il mandato prima di procedere alla sottoscrizione degli accordi con GIBA, USAP e ADISP.

E’ inutile ricordarle che la sua reggenza è iniziata il 17 maggio u.s. e quindi non sarebbe mancato il tempo per convocare un’assemblea, così come previsto e doveroso; arrogandosi d’imperio un simile potere, ha disconosciuto il valore dell’Assemblea, non ha rispettato le regole e le motivazioni che ha addotto nella sua mail sono inefficaci.

Sotto il profilo giuridico, gli accordi che ha arbitrariamente sottoscritto sono inefficaci, non possono essere riconosciuti ed avere validità; ha stipulato un negozio giuridico senza essere stato preventivamente investito del relativo potere e dunque difettando del necessario potere rappresentativo.

Conseguenzialmente la invitiamo, con assoluta urgenza, a comunicare a tutte le società di Lega Nazionale Pallacanestro nonchè a Giba, Usap e Adisp l’inefficacia di tutti gli accordi sottoscritti. In caso contrario, nostro malgrado, saremo costretti a muoverci compatti per tutelarci legalmente.

In fede

SSD NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO 1955 SRL

UNITED EAGLES BASKETBALL SSD ARL

JUVI CREMONA 1952

SSD A RL VIRTUS TSB 2012 CASSINO

NUOVA CESTISTICA LIONS SSD A RL

BASKET JESI ACADEMY

PALLACANESTRO CREMA

JUNIOR KNIGHTS LEGNANO SSDRL