Oltre 700.000 gli spettatori della Serie A2 Old Wild West 2022-2023. Nei playoff un balzo del 70%

Sono stati 726.391 gli spettatori complessivi della stagione di Serie A2 Old Wild West

Da stagione regolare a playoff (2.401), la media-spettatori è cresciuta del 70.1%

Nella volata-promozione, il primo pubblico si è confermato quello della Fortitudo Bologna (3.726), insidiato da Forlì (3.661). Terza Udine (3.111)

Le due serie di finale hanno avuto di media 3.854 spettatori

La partita-record dei playoff: i 4.514 di G1 di finale Unieuro Forlì-Vanoli Cremona

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’affluenza complessiva del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022-2023. Analizzata in base ai dati ufficiali SIAE forniti ad LNP dalle Società che vi hanno preso parte.



STAGIONE REGOLARE (andata/ritorno+seconda fase) – Nelle 413 gare di stagione regolare sono affluiti nei palasport 582.914 spettatori, per una media-gara di 1.411. Lo scorso anno erano stati 410.257 in 420 gare (media 977). Ma il confronto ha un significato reso marginale dal fatto che nel 2022 gli impianti furono accessibili a capienza piena solo dell’1 aprile.

La affluenza record in stagione regolare si è registrata in occasione di Flats Service Fortitudo Bologna-Staff Mantova con 4.557 spettatori (girone di ritorno).



PLAYOFF – Nelle 54 gare disputate, sono affluiti nei palasport 129.674 spettatori, per una media-gara di 2.401. Qui il confronto con il 2021-2022 è percorribile, a parità di capienza impianti concessa al 100%: un anno fa erano stati (in 59 gare) 98.497, per una media-gara di 1.669 spettatori. L’incremento da una stagione all’altra, è quantificabile in un eclatante +43.8%. Ancora di più quello tra stagione regolare 2022-2023 e playoff 2022-2023 che è del +70.1%.



La più vista è stata Gara1 di finale Unieuro Forlì-Vanoli Cremona, con 4.514 spettatori. Seguono Gara2 della stessa serie (4.286) e G3 di semifinale Reale Mutua Torino-Gruppo Mascio Treviglio (4.267), la migliore del turno. Nei quarti invece, primato per G3 Flats Service Fortitudo Bologna-Tramec Cento (3.745). Va evidenziato che le partite di playoff che hanno fatto registrare oltre 4000 presenze sono salite a sei, raddoppiando rispetto alla passata edizione.



PLAYOFF, LE ECCELLENZE – La realtà che nella post-season ha portato la maggior media spettatori è stata la Flats Service Fortitudo Bologna, con 3.726. Segue, vicinissima, la Unieuro Forlì (3.661). Sul terzo gradino del podio l’Old Wild West Udine (3.111). Seguono Reale Mutua Torino (3.014) e Gesteco Cividale (2.768). Le due neopromosse: Pistoia ha chiuso sesta per spettatori nei playoff, salita ad una media di 2.583 rispetto ai 1.730 delle prime due fasi; mentre la Vanoli ha chiuso nona, passando da 1.608 ai 1.823 dei playoff.

SPETTATORI, IL DATO COMPLESSIVO – La stagione 2022/2023 ha visto affluire nelle 475 gare disputate negli impianti della Serie A2 726.391 spettatori. Dato che riassume le affluenze di stagione regolare (andata/ritorno+seconda fase), playoff e playout. Per una media di 1.529 spettatori. Frutto di una crescita costante tra andata (1.316), ritorno (1.499) e playoff (2.401). Lo scorso anno il dato globale era stato di 508.754 spettatori (in 479 gare), per una media di 1.062 spettatori per gara. Ma va sempre ricordata la questione degli accessi condizionati dalle normative antiCovid.



PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO – Nei playoff, il Club che in percentuale ha riempito di più il suo impianto è stato la Gesteco Cividale, forte dei due soldout da 2.768 spettatori in occasione di G3 e G4 del sentitissimo derby dei quarti con Udine. Seguono Old Wild West Udine, all’89.1% della capienza del Carnera, quindi Tramec Cento (79.8%), Reale Mutua Torino (75.7%) e RivieraBanca Rimini (72.4%). Quanto alle due neopromosse, hanno affollato il PalaCarrara al 65.9% della capienza i tifosi della Giorgio Tesi Group Pistoia; ed al 51.8% dei posti del PalaRadi quelli della Vanoli Cremona.



INCASSI – Nei playoff l’incasso medio più elevato è stato quello della Flats Service Fortitudo Bologna, pari a 72.730€ per gara; seguono Unieuro Forlì (55.340€), Gesteco Cividale (47.134€), Old Wild West Udine (40.131€) e Tramec Cento (30.616€). Nei playoff i 16 Club partecipanti hanno incassato 1.556.705€. Uniti ai 4.671.767€ della stagione regolare (andata/ritorno+seconda fase) ed ai 13.803€ dei playout portano il totale complessivo introitato dai Club della stagione di Serie A2 a 6.242.275€.



TOP 10 – Le 10 gare dei playoff 2023 con più pubblico.

1) 4.514 Unieuro Forlì-Vanoli Cremona (F, G1)

2) 4.286 Unieuro Forlì-Vanoli Cremona (F, G2)

3) 4.267 Reale Mutua Torino-Gruppo Mascio Treviglio (SF, G3)

4) 4.129 Reale Mutua Torino-Giorgio Tesi Group Pistoia (F, G3)

5) 4.087 Flats Service Fortitudo Bologna-Vanoli Cremona (SF, G4)

6) 4.033 Reale Mutua Torino-Giorgio Tesi Group Pistoia (F, G4)

7) 3.771 Giorgio Tesi Group Pistoia-Reale Mutua Torino (F, G2)

8) 3.745 Flats Service Fortitudo Bologna-Tramec Cento (Q, G3)

9) 3.579 Flats Service Fortitudo Bologna-Tramec Cento (Q, G4)

10) 3.491 Flats Service Fortitudo Bologna-Vanoli Cremona (S, G3)

