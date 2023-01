Online l’offerta Half-season di LNP PASS: a 39.99€ tutte le partite della fase decisiva di Serie A2 e Serie B

Con l’avvio della seconda parte del campionato 2022/2023, la piattaforma LNP PASS offre una nuova opportunità a quanti non sono ancora abbonati, per poter seguire le fasi decisive della stagione di Serie A2 e Serie B Old Wild West.

“HALF SEASON PASS” – E’ la proposta di abbonamento ad LNP PASS da cogliere al volo, per seguire la seconda parte della stagione regolare, la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B sulla piattaforma web tv di LNP. E’ attivabile fin da GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023: per entrare nel mondo di LNP PASS, per 6 mesi, al prezzo di 39.99€!

LNP PASS HALF SEASON vi consente la visione di TUTTE le partite e, nel dettaglio:

1) 11 turni del girone di ritorno+le 6 giornate della fase ad orologio della Serie A2;

2) 17 turni di stagione regolare della Serie B;

2) I playoff 2023 (Serie A2 e Serie B);

3) I playout 2023 (Serie A2 e Serie B);

4) La Final Four di Coppa Italia LNP 2023 (Serie A2 e Serie B);

5) La Poule Promozione in A2 (Serie B)

6) L’archivio integrale di tutte le gare già giocate nella stagione 2021/2022 e precedenti.

HALF SEASON PASS: ACCESSO IMMEDIATO – Una volta terminato il percorso di registrazione, l’accesso alla piattaforma LNP PASS per la visione delle partite è immediato. Il costo dell’abbonamento, attraverso la promozione HALF SEASON, viene addebitato sulla carta di pagamento fornita dall’utente.

HALF SEASON PASS: LE CONDIZIONI – L’abbonamento alla formula HALF SEASON consente l’accesso alla piattaforma LNP PASS dal primo accesso e fino al 10 luglio 2023. Alla scadenza, in caso di mancata disdetta sulla propria area riservata da parte dell’abbonato, si attiverà il rinnovo automatico con formula FULL SEASON A2+B a 59.99€ per la visione integrale di tutte le partite della stagione 2023/2024.

I LINK UTILI – Alla pagina di abbonamento si può accedere dalla homepage del sito LNP (www.legapallacanestro.com), cliccando sul banner di LNP PASS.

PER ABBONARSI – https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

INFO – lnppass@legapallacanestro.com (customer care; la pagina Fabebook LNP non svolge attività di assistenza)

NOTE IMPORTANTI

1) Tutte le formule di abbonamento vengono estese automaticamente alla scadenza con applicazione della policy del tacito consenso (vedi: LNP PASS, condizioni d’uso – https://lnppass.legapallacanestro.com/tos)

2) La cancellazione del proprio profilo, prima della scadenza di validità dell’abbonamento, da parte dell’utente è l’unica procedura per uscire dal rinnovo automatico. Né LNP, né Viewlift possono intervenire a cancellare il profilo dell’abbonato, restando questo di esclusiva gestione dello stesso, sia per il rinnovo/estensione/sottoscrizione che per la cancellazione.

AREA COMUNICAZIONE LNP PASS