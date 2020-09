Orzinuovi, l’americano Miles è il nuovo capitano

L’Agribertocchi Pallacanestro Orzinuovi è lieta di annunciare che Anthony MILES, play-guardia statunitense già in forza ai colori orceani a partire dalla seconda metà dello scorso campionato, sarà il CAPITANO in vista della prossima stagione di Serie A2.

Queste le sensazioni di Anthony Miles, in merito alla sua carica di capitano:

“Sono molto onorato di essere stato nominato capitano. Infatti non accade spesso che un giocatore americano ricopra tale carica e questo ruolo mi ha dato una grande motivazione a diventare un leader ancora migliore.

Mentirei se dicessi che non sento pressione, è un sentimento normale, soprattutto se tieni a quanto fai ogni giorno, ma è compito mio guidare la squadra nel miglior modo possibile. I miei compagni sono tutti ragazzi eccezionali, così come lo staff tecnico e la società e provo un sentimento di gratitudine nel lavorare a contatto con un realtà del genere.

La mia aspettativa come capitano è quella di giocare in maniera più dura ed intelligente, soprattutto gli uni per gli altri, consapevoli che la stagione non è uno sprint, ma una maratona.

La chiave per fare bene è stare uniti e focalizzati su unico obiettivo, sia nei momenti belli che in quelli difficili”.

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi