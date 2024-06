Paolo Avantaggiato è il nuovo General Manager di Hdl Nardò Basket. Dal 1° luglio succederà a Renato Nicolai e sarà responsabile del coordinamento generale e dell’organizzazione del club di via Volta.

47 anni, leccese, una laurea in Scienze della Comunicazione, Avantaggiato dal 2005 al 2010 ha lavorato nel settore giovanile di Olimpia Milano, prima di ricoprire per tre anni il ruolo di team manager per la stessa società milanese. Dal 2013 al 2016, invece, è stato team manager di Pallacanestro Cantù. Dopo qualche anno fuori dal mondo della palla a spicchi (ha lavorato, tra le altre cose, nel marketing e nella organizzazione di eventi sportivi) vi è ritornato per trascinare dalla panchina Social Osa Basket Milano alla scalata dalla serie D alla B Interregionale. Oggi è chiamato a guidare dalla scrivania il Toro nel suo quarto campionato consecutivo di A2.

“Sono molto felice – sono le sue prime parole in granata – è il coronamento di un sogno, perché 18 anni fa quando ho lasciato Lecce per Milano sognavo di tornare un giorno e di fare qualcosa di importante per il basket del Salento. Oggi, in un certo senso, posso “restituire” alla mia terra l’esperienza che ho fatto in due società storiche della pallacanestro italiana come Milano e Cantù. Sono grato a Tommaso Greco e a Cesare Barbetta per la fiducia che hanno riposto in me. A Nardò, giovanissimo, ho giocato due anni, per questo conosco tanti neretini, la città e la straordinaria passione del tifo granata. Nardò Basket in questi anni ha fatto qualcosa di molto importante, è un orgoglio poter dire che la squadra di basket di Nardò gioca in A2, ma deve essere sempre più espressione del Salento cestistico e ogni salentino deve potersi identificare nel Toro. Conosco la squadra, l’ho seguita da lontano e in una occasione anche dal vivo, a febbraio scorso, quando ha vinto sul campo di Urania Milano. Spero sia un segno del destino”.

Con l’individuazione del nuovo GM, Hdl Nardò Basket ha provveduto anche alla conferma di Matteo Malaventura nel ruolo di direttore sportivo.

“Una figura come Matteo Malaventura – aggiunge Paolo Avantaggiato – è molto importante per noi. Sono contento di poter lavorare con lui e con Luca Dalmonte, che in questi anni ho incrociato spesso sui parquet di tutta Italia e che credo sia uno dei migliori coach italiani. Abbiamo un grande pilota, dobbiamo dargli tra le mani una grande squadra. Capitalizzeremo l’esperienza e le conoscenze di Luca insieme all’energia e alla grande voglia di crescere mia e di Matteo. Nei prossimi giorni incontrerò loro e ogni componente della società, voglio che tutti siano fieri della identità del club”.

UFF.STAMPA HDL NARDO’