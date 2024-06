Pesaro, presentato Sacripanti: “Sono orgoglioso di essere di nuovo qui”

Presso la Sala del Consiglio Comunale è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e anche il nuovo Coach, Stefano ‘Pino’ Sacripanti.

Il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci ha dichiarato: “Ringrazio Ario Costa, Luciano Amadori, Fabrizio Malerba e Andrea Rombaldoni per aver accettato nel 2013 di assumersi l’onere di guidare questa Società trovandosi di fronte una situazione economico-finanziaria molto complicata. Ora il Club è sano; in queste settimane si è lavorato intensamente tra precedente e attuale CDA in termini di passaggio di consegne”.

Queste le prime parole del nuovo Presidente della VL Andrea Valli: “Vedere tutte queste persone a questa presentazione testimonia la passione che a Pesaro si respira per la pallacanestro. VL è sinonimo di serietà e professionalità in tutti gli ambiti societari. Il Consorzio Pesaro Basket resta parte vitale di questo Club e uno dei nostri obiettivi sta nel compiere un altro passo avanti”.

Tommaso Bertini (CDA VL): “Sono molto felice di questa nuova sfida, anche a nome di AlpiTour World che rappresento e che è al fianco di questa storica realtà sportiva e sociale. Stiamo lavorando in modo rapido per essere il più competitivi possibile, in un’ottica di visione strategica”.

Nicola Dolci (CDA VL): “Ringrazio Franco Arceci e tutto il Consorzio Pesaro Basket; vogliamo definire un organigramma funzionale alle esigenze e aspettative del Club, al fine di toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme”.

Roberto Rovere (CDA VL): “Abbiamo tanta passione e voglia di fare bene, quindi non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Tanto calore ed entusiasmo da parte dei tanti tifosi presenti per il ritorno di coach Sacripanti che sarà anche il responsabile dell’Area Sportiva. “Sono davvero felice di essere di nuovo qui a Pesaro – ha detto ‘Pino’ -, città alla quale sono legato da quando ho avuto l’occasione di allenare la Vuelle per due anni. Pesaro mi è sempre rimasta nel cuore, sono molto orgoglioso di questa sfida importantissima in una delle piazze più importanti a livello cestistico e che sento come casa mia. Ripartiremo da un giovane di belle speranze, Octavio Maretto. C’è tanto lavoro da fare, ci attende un campionato in cui gli italiani hanno un ruolo centrale. Il Club vuole riportare la VL dove merita di stare, obiettivo che condivido. Del mio staff faranno parte Giacomo Baioni – con il quale ho lavorato anni fa – Luca Pentucci e Roberto Venerandi. Avrò con me anche Walter Magnifico, insieme abbiamo lavorato molto bene con la Nazionale Under 20”.

