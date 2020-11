Pistoia Basket, presentati Marks e Del Chiaro

Nell’accogliente sede di OrientalGiochi Group, colonna portante del Consorzio Pistoia Basket City, sono stati presentati ufficialmente ai media altri due tasselli del roster della Giorgio Tesi Group Pistoia, ovvero la guardia statunitense Derrick Marks e il lungo scuola Pistoia Basket Academy Angelo Del Chiaro.

“Facciamo parte del Consorzio sin dalla sua fondazione e insieme continuiamo a sostenere con grande piacere il Pistoia Basket – ha affermato Paolo Bruni, titolare di OrientalGiochi Group – in questa occasione ci fa piacere presentare due giocatori importanti come Marks e Del Chiaro presso Elettroveicoli, il ramo della nostra azienda dedicato a biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici e tutto quanto concerne la mobilità sostenibile”.

Derrick Marks, guardia Usa molto nota sui parquet di Serie A2, sarà la principale bocca di fuoco della squadra di Michele Carrea: “Mi sono trovato molto bene a Pistoia: la città mi è piaciuta da subito e credo che mi calzi a pennello, mentre l’ambiente biancorosso è molto familiare e mi fa sentire a mio agio. Abbiamo avuto qualche problema legato al Covid, ma sono sicuro che le cose andranno per il meglio. Personalmente non vedo l’ora di iniziare. La squadra è un buon mix tra giovani e veterani, c’è tanto talento ma chiaramente bisogna lavorare duro giorno per giorno. Mi piace molto il sistema di gioco del coach perché mi coinvolge a tutti i livelli e perché riesce a far esprimere al meglio tutti i compagni a seconda delle proprie peculiarità. Queste gare di Supercoppa hanno dimostrato che, al di là delle difficoltà e dei problemi, se facciamo quello che dobbiamo fare e se ce la mettiamo tutta si può andare lontano”.

Il classe 2001 Angelo Del Chiaro, dopo tutto il percorso nelle fila del Pistoia Basket Academy, è pronto a dare il suo contributo con la prima squadra: “Fisicamente mi sento bene e ne sono felice, dopo qualche stagione sfortunata. Il lockdown ha sicuramente rallentato il mio percorso di recupero ma ho sempre continuato a lavorare, anche da casa. Potermi allenare con lunghi di livello come Sims, Poletti e Zucca mi aiuta tanto. Mitchell e Dario, in particolare, mi seguono molto e mi danno consigli importanti per migliorare. Affrontare un campionato difficile come l’A2 mi servirà sicuramente per crescere, farlo a Pistoia insieme a tanti altri giovani mi motiva ancora di più perché so che coach Carrea non ha paura a puntare su di noi. Obiettivi personali? So di dover migliorare in difesa, m in generale lavoro giorno per giorno per farmi trovare pronto. E ovviamente auspico di finire la stagione senza infortuni”.

