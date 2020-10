Pistoia Basket, presentati Poletti e Riismaa

Nel frequentatissimo punto vendita di viale Adua di Conad, platinum sponsor del Pistoia Basket 2000 che ha recentemente rinnovato il proprio supporto alla causa biancorossa, sono stati presentati ufficialmente ai media altri due tasselli del roster della Giorgio Tesi Group Pistoia, ovvero il carismatico lungo Mitchell Poletti e il gioiellino estone Joonas Riismaa.

“È sempre un piacere ospitare il Pistoia Basket, simbolo e vanto per tutta la città – ha affermato Daniele Melani, responsabile del punto vendita Conad di viale Adua – il binomio con Conad si rinnova anche quest’anno, nonostante le difficoltà ci fa piacere essere presenti e speriamo che il campionato possa svolgersi senza intoppi, portando in dote delle belle soddisfazioni”.

Mitchell Poletti, veterano della Serie A2, è uno degli elementi più esperti della squadra di coach Michele Carrea: “Mi è subito sembrato un gruppo costruito con senso e questa è la cosa più importante, poi le impressioni sono state confermate dai primi mesi di lavoro. C’è tanta voglia di allenarci, giocare e di stare insieme. Credo che nello spogliatoio ci sia il giusto mix di esperienza e gioventù: inoltre gli under mi sembrano particolarmente motivati e pronti e questo ci darà grossa mano. Da parte mia tornerò ad avere un ruolo importante, ho voglia di stare bene e giocare con continuità dopo mesi difficili”. Sul prossimo futuro: ” Per quanto riguarda la Supercoppa c’è tanta voglia di giocare perché finora abbiamo potuto far poco, vogliamo testarci per vedere cosa ci dice il campo e a che punto siamo. per quanto riguarda l’avvio posticipato del campionato, sicuramente per noi può essere un vantaggio visti i problemi che abbiamo incontrato, ma credo lo sia per tutti in generale, poiché si potranno mettere a punto protocolli ancora più sicuri che permetteranno di dare continuità alla stagione”.

Il talentuoso classe 2002 Joonas Riismaa, dopo aver fatto faville nel Pistoia Basket Academy, è invece all’esordio in prima squadra: “Fare parte al 100% del gruppo dei senior è una bella emozione, devo farmi trovare pronto a giocare e dare il massimo nei minuti che mi verranno concessi. Non mi sono posto degli obiettivi individuali particolari, voglio solo fare il meglio in questo anno per ambientarmi in questa nuova dimensione e aiutare la squadra. Con gli altri under siamo molto amici, coach Carrea è molto bravo con noi e ha tanta fiducia nel nostro operato, speriamo di ripagarla. Il livello è sicuramente più alto e tutto è più difficile, ma ad ogni livello il basket è sempre lo stesso sport. Sicuramente devo migliorare nell’aspetto difensivo, sto lavorando duro per questo”.

Alessandro Benigni

Ufficio Stampa

A.S. Pistoia Basket 2000