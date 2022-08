Pistoia cade nel test amichevole contro la Pielle Livorno

Finisce con una sconfitta la prima amichevole di stagione della Giorgio Tesi Group, superata dalla Pielle Livorno per 76-72 sul parquet del palasport di Massa. A poco più di una settimana dal raduno, in attesa dell’arrivo di Varnado e del rientro di Wheatle dall’impegno in nazionale, coach Brienza ha approfittato dei primi 40 minuti di scrimmage per valutare la condizione fisica dei singoli e iniziare a mettere in pratica le primissime indicazioni tecniche fornite in allenamento. Nell’arco dei 40 minuti il tecnico biancorosso ha quindi dato spazio a tutti gli effettivi a disposizione, inserendo nelle rotazioni anche giovani e aggregati.

La squadra di Cardani ha chiuso a +3 il primo quarto, ripetendosi anche nel secondo facendo segnare un +6 all’intervallo lungo. Più equilibrata la seconda parte di gara, con Della Rosa e compagni più attenti in difesa ma non abbastanza efficaci in attacco per ricucire lo svantaggio. Tra i biancorossi top scorer Niccolò Lurini con 17 punti, gli stessi del labronico Almansi.

Il ricavo della partita sarà devoluto all’Associazione Autismo Apuania Onlus, che ha affiancato la Pallacanestro Massa nell’organizzazione dell’amichevole.

IL TABELLINO

GTG Pistoia – Pielle Livorno 72-76 (18-21, 20-23, 17-16, 17-16)

GTG: Metsla, Della Rosa 3, Lurini 17, Huggins 15, Graziani, Farinon, Natalini, Saccaggi 5, Del Chiaro 8, Magro 10, Allinei 5, Pollone 9. All: Brienza

PL: Rubbini 4, Cervia, Dadomo, Paoli 8, Lo Biondo 6, Diouf 6, Loschi 12, Piazza, Lenti 8, Di Sacco, Almansi 17, Campori 15. All: Cardani

Uff.Stampa GTG Pistoia