Pistoia, finalmente da metà febbraio si torna al PalaCarrara

Appreso dalla nota ufficiale del Comune di Pistoia, a seguito della conferenza stampa del presidente Massimo Capecchi, che la ns. prima squadra dal prossimo 16 febbraio potrà riprendere le proprie attività e concludere la stagione regolare al PalaCarrara, e che ciò non sarà in alcun modo di ostacolo al proseguimento dei lavori per la sistemazione definitiva della struttura in tempo utile per la prossima stagione sportiva, il Pistoia Basket 2000 ringrazia l’Amministrazione per il lavoro svolto ed esprime la propria soddisfazione per il concretizzarsi del ritorno dei biancorossi nella casa della pallacanestro pistoiese.

Uff stampa Pistoia Basket 2000