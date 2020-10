Pistoia, riscontrato un caso di Covid-19: allenamenti sospesi

Pistoia Basket 2000 comunica che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del Team Squadra. Il soggetto, positivo al tampone rapido e in attesa di verifica al tampone molecolare, sta bene ed è stato posto in isolamento: sarà costantemente monitorato come da protocollo.

L’intero Team Squadra verrà sottoposto al tampone molecolare nella giornata odierna: intanto, a scopo precauzionale, tutti i giocatori e i membri dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario e gli allenamenti sono stati sospesi. La situazione sarà rivalutata di concerto con le autorità competenti non appena saranno noti i risultati dei controlli medici previsti.

Uff.Stampa Pistoia Basket