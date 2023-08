Pistoia si aggiudica il 3° Trofeo Matteo Bertolazzi: superata Chiusi

Inizia con una vittoria il pre-campionato di Estra Pistoia Basket 2000 che al “PalaMelo” batte l’Umana San Giobbe Chiusi 73-50 e si aggiudica la 3° edizione del “Trofeo Matteo Bertolazzi” nella serata che segna il primo contatto col pubblico biancorosso che ha riempito tutti i posti disponibili all’interno del palasport quarratino.

Una serata dedicata alla solidarietà grazie all’organizzazione della onlus #7ForYou in ricordo dello storico capitano del Pistoia Basket, Matteo Bertolazzi, col ricavato che sarà devoluto all’ Asd Baskin Pistoia: alla fine premi per entrambe le squadre, all’Mvp della serata che è stato Charlie Moore ed al vice-coach di Chiusi, il pistoiese Luca Civinini, non presente alla serata e quindi ha ritirato la targa celebrativa per lui il capo allenatore Giovanni Bassi.

Visti i carichi di lavoro, come normale che sia in questo momento della stagione e della preparazione, è stato dato un ampio minutaggio a tutti i giocatori presenti, anche perché c’è da fare i conti con Jordon Varnado che aveva saltato tre giorni durante la settimana a causa di un virus intestinale. Nonostante questo, è proprio del numero 23 il primo canestro della stagione anche se l’inizio è di marca ospite visto che l’Umana va in vantaggio per 8-9 col sorpasso pistoiese firmato da Hawkins e Willis. Col passare dei minuti, iniziano a salire i giri del motore offensivo sospinto dalla verve di Charlie Moore arrivando già ad un buon margine alla fine del primo quarto: 22-12.

Il secondo quarto si apre con due triple di Varnado che, dopo pochi minuti, va a mettersi a sedere e fare la doccia per non forzare troppo: minuti per Del Chiaro e Dembele con Pistoia che scappa (28-13 al 12′) inseguita dall’ultimo tentativo di contatto di Chiusi (28-21). Il contro-break di Moore vale il 42-24 dell’intervallo lungo.

Le squadre in campo sono stanche, complice anche il gran caldo della serata, ma Estra Pistoia scappa via definitivamente nel punteggio riuscendo poi a controllare fino al suono finale della sirena. Applausi scroscianti anche per Hawkins che ha fatto vedere buone cose e Ogbeide che nel finale si è imposto sotto canestro.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ESTRA PISTOIA BASKET – UMANA CHIUSI 73-50

ESTRA PISTOIA BASKET: Willis 14, Della Rosa, Moore 16, Metsla, Stoch, Dembele 2, Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Varnado 8, Wheatle 5, Hawkins 12, Ogbeide 8. All.: Brienza

UMANA CHIUSI: Tilghman 6, Spear 7, Dellosto 1, Martini 3, Stefanini 14, Jerkovic 5, Raffaelli 6, Possamai 8. All.: Bassi

PARZIALI: 22-12, 42-24, 57-40

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET