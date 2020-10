Pistoia vince a Forlì in amichevole con un ottimo ultimo periodo

Unieuro Forlì – Giorgio Tesi Group Pistoia (14-18; 24-27; 26-21; 10-18)

Unieuro Forlì: Bruttini 10, Natali 8, Rodriguez 10, Roderick 18, Landi 12, Campori, Zambianchi, Babacar, Rush 16, Bolpin, Dilas. All: Dell’Agnello.

Giorgio Tesi Group Pistoia: Marks 19, Della Rosa 4, Poletti 9, Del Chiaro, Saccaggi 18, Sims 11, Querci 12, Riismaa 3, Zucca 8. All: Carrea

Amichevole all’Unieuro Arena per la Pallacanestro 2.015, che nel pomeriggio di oggi ha affrontato la Giorgio Tesi Group Pistoia, avversaria che troverà anche nel “Girone Rosso” del campionato di Serie A2.

Intensità, dinamismo e aggressività l’hanno fatta da padrona, in una gara che è stata affrontata da entrambe le parti come se fosse una partita ufficiale. Coach Dell’Agnello ha ruotato tutti i giocatori a sua disposizione, a parte Giachetti ancora fermo, mettendo in campo nell’ultimo periodo un quintetto giovanissimo e dando riposo a chi ha avuto ampio minutaggio nei primi 30 minuti. Come sempre, il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto.

Un ringraziamento particolare a Natlive, nostro #MediaPartner, che ha trasmesso in diretta la partita.

Si torna in palestra già domani, mentre domenica si osserverà il turno di riposo del “Girone Bianco” di “Supercoppa Centenario 2020”.

—

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015