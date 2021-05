Terminata la seconda fase (“orologio”), ed in base alla classifica finale dei rispettivi gironi, le squadre vengono abbinate alle posizioni 1-16, che le collocheranno sui due tabelloni playoff.

La prima classificata del Girone Bianco (1-6) sarà la testa di serie 1, la seconda la 2, la terza la 3 e così avanti. La prima classificata del Girone Giallo (7-12) sarà la 7, la sesta la 12; fino alla 16 che sarà la quarta classificata del Girone Azzurro.

I playoff sono strutturati su 3 turni (quarti, semifinali, finale) al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Le squadre vincenti le due finali dei tabelloni A e B acquisiscono il diritto di iscrizione alla Serie A 2021-2022.

PLAYOFF, LA GRIGLIA

1-16: Napoli – Pistoia

8-9: Treviglio – Ferrara

5-12: Scafati – Chieti

4-13: Udine – Trapani

2-15: Torino – Mantova

7-10: Verona – Urania Milano

6-11: Forlì – Eurobasket Roma

3-14: Tortona – Ravenna

PLAYOFF, LE DATE

Quarti: 23, 25, 28, 30 maggio, 2 giugno. Semifinali: 6, 8, 11, 13, 16 giugno. Finale: 20, 22, 25, 27, 30 giugno

Quarti: 22, 24, 27, 29 maggio, 1 giugno. Semifinali: 5, 7, 10, 12, 15 giugno. Finale: 19, 21, 24, 26, 29 giugno

Nota: alla squadra prima classificata viene confermato il diritto di scegliere se iniziare i playoff sabato 22 o domenica 23 maggio; di conseguenza si posizionano sui due tabelloni le altre squadre, in base alla griglia di appartenenza.

LE SQUADRE CHE SI FERMANO

Dopo l’ultimo turno della seconda fase, termina la stagione per 6 squadre: la quinta e la sesta classificata del Girone Azzurro e le prime quattro classificate del Girone Blu.

PLAYOUT, LA FORMULA

Accedono ai Playout le squadre classificate al quinto e sesto posto del Girone Blu e, con loro, la prima e la seconda del Girone Nero. Dove la terza è retrocessa in Serie B 2021-2022. Al termine del turno di playout, al meglio delle 5 gare (casa-casa-fuori-fuori-casa, con fattore campo per le squadre che provengono dal girone Blu), le vincenti restano in Serie A2 mentre le perdenti retrocedono in Serie B.

PLAYOUT, LA GRIGLIA

Playout 1 – 5 Blu-2 Nero: San Severo – Stella Azzurra Roma

Playout 2 – 6 Blu-1 Nero: Rieti – Biella

PLAYOUT, LE DATE

Per le due serie – Turno unico: 23, 25, 28, 30 maggio, 2 giugno.