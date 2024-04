Playoff Serie A2 2024: gli abbinamenti e le date di gioco dei quarti dei tabelloni Argento ed Oro

By

Lega Nazionale Pallacanestro comunica che, al termine della gara disputata a Cento, Trapani Shark si è garantita in qualità di miglior prima dei due Gironi il diritto di scelta relativo alla data di inizio dei Playoff per il Tabellone ARGENTO.

Indicando la data di sabato 4 maggio.



Ne consegue che, a partire dal turno dei quarti e per tutti quelli successivi, confluiscono nel Tabellone ARGENTO le seguenti squadre, elencate secondo gli accoppiamenti dei quarti.

1 Verde (TRAPANI SHARK) – 8 Rosso

4 Rosso – 5 Verde

3 Verde – 6 Rosso

2 Rosso – 7 Verde

Le date dei quarti

G1 – Sabato 4 maggio

G2 – Lunedì 6 maggio

G3 – Giovedì 9 maggio

G4 (ev.) – Sabato 11 maggio

G5 (ev.) – Martedì 14 maggio



Di conseguenza, confluiscono nel tabellone ORO

1 Rosso (UNIEURO FORLI’) – 8 Verde

4 Verde – 5 Rosso

3 Rosso – 6 Verde

2 Verde – 7 Rosso

Le date dei quarti

G1 – Domenica 5 maggio

G2 – Martedì 7 maggio

G3 . Venerdì 10 maggio

G4 (ev.) – Domenica 12 maggio

G5 (ev.) – Mercoledì 15 maggio

Per i turni di semifinale e finale il Tabellone ARGENTO giocherà sempre nel primo giorno di calendario; il Tabellone ORO in quello successivo.

