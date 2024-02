Premio “Pierfrancesco Betti”, sesta edizione. In Serie A2 riconoscimento a Renato Pasquali

Renato Pasquali (general manager Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015) si è aggiudicato la sesta edizione del Premio Pierfrancesco Betti per la Serie A2 Old Wild West.

Il riconoscimento, istituito da Lega Nazionale Pallacanestro per ricordare la figura di Pierfrancesco Betti, dirigente di lungo corso in numerose Società della pallacanestro italiana, scomparso nel dicembre 2017, viene assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia LNP Old Wild West 2024 di Serie A2, tramite votazione delle 4 squadre partecipanti alla manifestazione.

Pasquali, nato a Jesolo (Ve) nel 1954, dopo una lunga carriera da capo allenatore, assistente e consulente tecnico in realtà italiane ed internazionali, nel 2014 ha intrapreso la carriera dirigenziale, alla PMS Torino (promozione in Serie A nel 2015). Dal 2017 è general manager della Pallacanestro Forlì 2.015; in questa stagione l’Unieuro si è qualificata alla Final Four di Coppa Italia Serie A2 con il primato nel girone Rosso, al termine della prima fase (18 vinte e 4 perse, imbattuta nelle gare interne).

Il trofeo verrà consegnato in occasione della prossima Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, in programma al Palazzetto dello Sport di Roma sabato 16 e domenica 17 marzo.

PREMIO “PIERFRANCESCO BETTI”, I VINCITORI PER LA SERIE A2

2018 – Marco Martelli (Junior Casale Monferrato)

2019 – Valeriano D’Orta (Bergamo Basket 2014)

2020 – Non assegnato

2021 – Ferencz Bartocci (Derthona Basket Tortona)

2022 – Marco Sambugaro (Pistoia Basket 2000)

2023 – Ivan Belletti (Benedetto XIV Cento)

2024 – Renato Pasquali (Pallacanestro Forlì 2.015)

Domani, mercoledì 28 febbraio alle ore 16.00, sarà comunicato il vincitore del Premio “Pierfrancesco Betti” 2024 per la Serie B Nazionale.

