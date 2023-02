Presentata a Cantù la Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West

La Sala Convegni “Gaetano Volpe” della BCC Cantù ha ospitato la presentazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West: l’evento, organizzato da Pallacanestro Cantù, sarà disputato alla E-Work Arena di Busto Arsizio l’11 e 12 marzo prossimi.

Ad introdurre la conferenza, presentata da Riccardo Berti, responsabile comunicazione di Pallacanestro Cantù, i saluti istituzionali di Giuseppe Molteni, vicesindaco di Cantù, Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù, Massimo Faraoni, segretario generale di Lega Nazionale Pallacanestro, Alessandro Santoro, general manager di Pallacanestro Cantù e Massimo Dozio, direttore generale di BCC Cantù, sponsor dell’evento.

Molteni: “È una giornata importante per la città, che arriva subito dopo quella di ieri, dove è stato presentato il progetto della nuova arena. La pallacanestro ha permesso a Cantù di essere conosciuta davvero in tutta Italia. Dobbiamo essere orgogliosi dell’ennesima prova di forza”.

Allievi: “Ringrazio LNP per aver accettato la nostra proposta di organizzare le finali di Coppa Italia, e allo stesso tempo BCC che si è subito resa disponibile per finanziare il progetto. Il nostro staff si sta impegnando per fare in modo che ci sia una manifestazione di grande rilievo. Con la collaborazione di tutti raggiungeremo un risultato mediatico di alto livello”.

Faraoni: “LNP, una volta ricevuta la candidatura di Cantù, si è ritenuta veramente soddisfatta, dato che si tratta di una Società che ha fatto la storia della pallacanestro. Questo ci impegna ancora di più. I nostri campionati rappresentano il senso della famiglia, dell’entusiasmo e della passione. Ringrazio il presidente Allievi, lo staff di Pallacanestro Cantù e l’amministrazione comunale per questa opportunità”.

Santoro: “Non era facile organizzare una manifestazione del genere. Ringrazio in anticipo tutti quelli che decideranno di divulgare questo evento in modo positivo. Si tratta di manifestazioni proiettate a migliorare tutto il sistema della pallacanestro italiana. Con volontà e passione si possono raggiungere grandi risultati: è stata una grande scommessa, un desiderio, che poi si è tradotta concretamente in proposta. Faremo del nostro meglio con il massimo del supporto per creare una manifestazione da non dimenticare. Vale per il torneo, ma anche per gli eventi collaterali che si svolgeranno in città”.

Dozio: “Siamo contenti di poter ospitare questo incontro. Il sodalizio con la Pallacanestro Cantù è storico, siamo sponsor da vecchia data. Questa Società ha una storia incredibile, è un’eccellenza del territorio, che noi vogliamo sostenere sia sotto il punto di vista economico che sociale”.

—

Spazio poi a dirigenti, allenatori e capitani delle squadre finaliste della Coppa Italia LNP 2023, iniziando dalla Serie B; a qualificarsi VI.DA.SI. Real Sebastiani Rieti, Blacks Raggisolaris Faenza, Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 e Agribertocchi Pallacanestro Orzinuovi.

REAL SEBASTIANI RIETI

Roberto Pietropaoli, patron: “Siamo una squadra ambiziosa e non ci nascondiamo. Due anni fa in Coppa Italia è andata male, abbiamo perso la finale con la Bakery Piacenza, ma dobbiamo rifarci. Rieti è una piazza storica, che vive di basket e siamo chiamati a rispondere presente”.

Alessandro Piazza, capitano: “Arriviamo bene a questa manifestazione. Sappiamo che la Coppa Italia è un torneo a sé, quindi dovremo confermare l’ottimo andamento del campionato”.

RAGGISOLARIS FAENZA

Marco Petrucci, capitano: “Inutile negare che in Coppa Italia vogliamo provare a fare il meglio possibile. Stiamo recuperando gli infortunati e contiamo di essere al completo. Abbiamo fatto un percorso in crescendo, quindi contiamo di fare bene”.

NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO 1955

Paolo Piazza, allenatore: “C’è tanta emozione a stare di fronte a personaggi che hanno fatto la storia della pallacanestro. Per i nostri tifosi giocare a Busto Arsizio è una grande opportunità, potranno seguirci in massa. Faremo il meglio possibile per raggiungere l’obiettivo”.

Filippo Rossi, capitano: “Ringrazio l’organizzazione a nome di tutta la squadra. Affrontiamo avversari tosti e vedremo cosa dirà il campo”.

PALLACANESTRO ORZINUOVI

Francesco Zanotti, presidente: “La Coppa Italia è una manifestazione a cui partecipiamo per la quarta volta, anche se non siamo mai riusciti a vincere. Vogliamo creare nuovo entusiasmo dopo una retrocessione difficile da digerire. Cercheremo di portare tanti tifosi per vincere”.

—

Ad intervenire sono stati poi i rappresentanti delle quattro finaliste di Serie A2: Vanoli Basket Cremona, Reale Mutua Basket Torino, Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù e Tramec Benedetto XIV Cento.

VANOLI BASKET CREMONA

Demis Cavina, allenatore: “Quella della Final Four è una bella formula per la Coppa Italia. Ci si aspettano gare tirate con grandi avversari. Cercheremo di ripetere la vittoria in Supercoppa. Le partite arrivano in un periodo particolare e daranno indicazioni anche per la fase finale del campionato”.

Andrea Pecchia, capitano: “Dovremo farci trovare pronti sin dalla semifinale, dato che con Torino abbiamo già perso due volte in campionato. Che vinca il migliore”.

BASKET TORINO

Franco Ciani, allenatore: “Partecipiamo con orgoglio e ambizione alla competizione. Confrontarci con questi avversari ci servirà parecchio. Ci stiamo organizzando per dare una mano ai tifosi ad esser presenti numerosi. Dobbiamo mantenere lo stesso spirito avuto in campionato”.

Niccolò De Vico, capitano: “Ho già vinto questa competizione con Biella. Spero che i tifosi ci possano dare una mano. Contro la Vanoli non sarà facile, ma siamo carichi”.

PALLACANESTRO CANTÙ

Matteo Da Ros, capitano: “Sappiamo cosa significa giocare in casa una Coppa e vogliamo riportare a casa un trofeo, per i nostri tifosi e per la città. In una gara secca tutto può succedere e non sarà facile giocare contro avversari di livello”.

BENEDETTO XIV CENTO

Giovanni Tomassini, capitano: “Siamo l’unica squadra del girone Rosso a partecipare alla Final Four. È un traguardo storico per il club, dato che è la prima volta alla Coppa Italia di A2. Giocheremo contro i padroni di casa in una sfida che si preannuncia affascinante”.

—

Sono stati poi annunciati i due vincitori del Premio “Pierfrancesco Betti”, riconoscimento riservato ai migliori dirigenti della Coppa Italia LNP, votati dai rappresentanti delle squadre finaliste. Per la Serie A2 si è imposto Ivan Belletti, general manager della Benedetto XIV Cento; in Serie B successo per Marino Spaccasassi, vice presidente e general manager della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

Belletti: “Questo è un premio per tutti gli sforzi che abbiamo fatto come Società. Ringrazio gli organizzatori, la Lega e tutti quelli che mi hanno votato”.

Spaccasassi: “Un’emozione inaspettata questo premio, che significa tanto. Colgo l’occasione esprimendo l’orgoglio di partecipare a questa edizione. Ringrazio la Lega e tutti quelli che mi hanno permesso di essere qui”.

I vincitori saranno premiati a Busto Arsizio, in occasione delle gare della Final Four della Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West.

—

In chiusura è stata presentata la copertura televisiva dell’evento, con le gare della Final Four che saranno trasmesse in diretta integrale per gli abbonati alla piattaforma streaming LNP Pass e sul canale MS Channel (via satellite, canale 814 Sky ed in chiaro su Tivusat), in virtù dell’accordo con Mediasport Group, Media Tv partner di LNP per la terza stagione.

Roberto Brusati, amministratore delegato Mediasport Group: “Siamo per il terzo anno tv ufficiale della Lega e daremo grande spazio alla Coppa Italia, con le sei gare in diretta integrale sul canale 814 Sky e su Tivusat. Ci aspettiamo un grande spettacolo, in bocca al lupo a tutte le squadre”.

area comunicazione lnp