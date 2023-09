Presentata a Montecatini Terme la Final Four di Supercoppa LNP 2023 Old Wild West

La Sala del Consiglio del Comune di Montecatini Terme (PT) ha ospitato la presentazione della Final Four di Supercoppa LNP 2023 Old Wild West, che si disputa nel fine settimana nel PalaTerme della città toscana.

Sono intervenuti Luca Baroncini e Alessandro Sartori, sindaco e vicesindaco di Montecatini Terme, e l’avv. Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro.

Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme: “Montecatini è una città che ha ritrovato un grande entusiasmo attorno al basket negli ultimi anni, ora abbiamo due squadre in Serie B Nazionale (Herons e Pallacanestro Montecatini, ndr), entrambe con ambizioni. Mi auguro che questa città possa tornare al più presto in Serie A2. Quest’evento serve a rafforzare l’appartenenza attorno ad uno sport importante per questa città; penso sia bello che Montecatini possa ospitare manifestazioni di questo genere, che spero possano ritornare qui anche in futuro. Questa Supercoppa ha anche una rilevanza economica, ci saranno diverse presenze da fuori nel weekend, con una sinergia tra sport ed economia cittadina. È una competizione sentita anche dai montecatinesi; mi auguro possa essere un momento di festa, con correttezza e sportività”.

Avv. Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro: “Ringrazio il Sindaco ed il Vicesindaco per l’ospitalità, si vede che Montecatini ama e conosce il basket. Questa città fornisce un ottimo supporto ad eventi di questo tenore, mi auguro anch’io che in futuro Montecatini possa avere almeno una Società in Serie A2. La Supercoppa è il primo evento della stagione, ma le squadre vogliono già vincere; non è mai banale vincere un trofeo, questo può essere il primo passo per una stagione da ricordare, come già avvenuto con la Vanoli Cremona per la Serie A2 lo scorso anno. Siamo convinti che ci saranno gare combattute e interessanti, che possano divertire gli spettatori presenti”.

Alessandro Sartori, vicesindaco di Montecatini Terme: “Per noi quest’evento avviene in un momento importante, che vuole vedere Montecatini città del turismo sportivo. Abbiamo una strategia ampia, in relazione all’utilizzo degli impianti sportivi cittadini; il PalaTerme, che ospiterà la Supercoppa, ha già vissuto migliorie negli ultimi anni con il rifacimento dell’illuminazione interna. I fondi del PNRR in arrivo permetteranno ulteriori interventi futuro, per rendere quest’impianto sempre più al passo dei tempi. In conclusione ringrazio LNP per averci scelto per ospitare un evento così importante”.

Per restare aggiornati sulla Supercoppa LNP 2023 Old Wild West, vi invitiamo a consultare l’apposita sezione all’interno del sito LNP: https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2023-old-wild-west

Nell’immagine di copertina (credits LNP Foto/Ciamillo-Castoria/Stefano D’Errico) da sinistra: Avv. Francesco Maiorana (presidente LNP), Luca Baroncini (sindaco Montecatini Terme), Alessandro Sartori (vicesindaco Montecatini Terme)

AREA COMUNICAZIONE LNP