Presentata la Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West

La Sala Conferenze del Corriere dello Sport a Roma ha ospitato la presentazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, che si svolgerà sabato 16 marzo e domenica 17 prossimi nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma.

Ad introdurre la conferenza, presentata dalla giornalista Sabrina Orlandi, Alessandro Barbano, co-direttore del Corriere dello Sport-Stadio, media partner della manifestazione, Giovanni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Cultura, Sport e Moda di Roma Capitale e l’Avv. Francesco Maiorana, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro.

Barbano: “Corriere dello Sport compie 100 anni nel 2024, un secolo di storia vissuto da testimone appassionato. In particolare, il basket incarna una tradizione sportiva che è un tutt’uno con il nostro giornale. Siamo felici che la Coppa Italia LNP si disputi a Roma e che la presentazione avvenga qui, in casa nostra. Competizione con squadre di assoluto valore, siamo convinti che la città di Roma risponderà bene a quest’evento”.

Petrucci: “Grande merito a LNP per aver pensato di disputare la Coppa Italia qui a Roma; siamo contenti di essere qui, il Corriere dello Sport è testata storica per Roma. Questa Coppa Italia LNP al Palazzetto è merito dell’assessore Onorato, so benissimo quello che ha fatto per ristrutturare il Palazzetto dello Sport e favorirne la riapertura, con una straordinaria volontà. LNP è una Lega efficiente, ben guidata dal presidente Maiorana e dal segretario generale Faraoni. Importante anche il coinvolgimento di una figura storica per il basket italiano come Valerio Bianchini. Sono contento della riforma della A2 a 20 squadre dal prossimo anno, per un campionato interessante e competitivo; siamo a disposizione delle Società per migliorare sempre di più questo torneo”.

Onorato: “È un onore per noi essere qui. È un momento molto fortunato per questa città, a livello sportivo la riapertura del Palazzetto dello Sport dimostra che anche le Amministrazioni Pubbliche, quando prendono un impegno, lo rispettano. Dobbiamo poi fare una riflessione profonda sull’importanza dell’impiantistica sportiva a livello nazionale, coinvolgendo anche le altre istituzioni, per favorire l’attività di base. La concezione architettonica del Palazzetto è storica, sarà importante lavorare bene sulla funzionalità; l’impianto verrà inaugurato a capienza piena (3.500 posti) proprio con la Coppa Italia LNP. Ringraziamo LNP e FIP per quest’evento, è giusto che la Capitale d’Italia riprenda la propria centralità. Serviva una scintilla positiva per riaccendere la passione del basket in questa città”.

Maiorana: “Organizzare la Coppa Italia qui a Roma è stato un lavoro di squadra; il nostro intento è stato e sarà quello secondo cui la principale manifestazione di LNP si debba realizzare nelle grandi città italiane. Grazie all’entusiasmo ed all’impegno dell’assessore Onorato, nonché all’appoggio del presidente Petrucci, che da subito ha sposato la nostra idea, abbiamo potuto fare tutto ciò. La prevendita sta andando molto bene, in linea con l’aumento di pubblico del nostro campionato, segni entrambi di quanto agli italiani piacciano i campionati della LNP. Da un punto di vista sportivo alla Final Four parteciperanno, sia per la serie A2 che la serie B, squadre ambiziose e di assoluta tradizione. Tutte avranno il sostegno dei propri tifosi al seguito e noi siamo pronti per accoglierli. Quest’anno abbiamo deciso di organizzare l’evento in netto anticipo rispetto al passato, sfruttando al meglio i nostri Uffici che hanno dimostrato la loro competenza e dedizione per la buona riuscita dell’evento”.

Spazio poi a Valerio Bianchini, storico allenatore e personaggio della pallacanestro italiana e opinionista della Final Four di Coppa Italia LNP 2024: “Mi aspetto molto da questa manifestazione, che annovera squadre di alto livello e che è stata ulteriormente valorizzata dalla riforma, che ha ridotto il numero delle compagini in A2 e B Nazionale. Questo richiama un po’ la grande riforma del 1974, con la trasformazione della Serie B in A2, dando alle Società la possibilità di inserire stranieri. Questo trasferì inoltre la passione del basket in tutta Italia. Basket a Roma che iniziò con il Collegio de’ Merode, luogo di istruzione per i giovani romani; vi è una certa corrispondenza con l’attuale presenza della Luiss in A2, altra istituzione educativa. Vi è grande passione per la pallacanestro in questa città, che iniziative come questa Final Four aiutano ad alimentare. Come affrontare una manifestazione di questo format? Non si inventa, ci si deve lavorare per tutta la stagione, le squadre che vincono è perché hanno un’anima”.

Sono poi intervenuti giocatori e allenatori delle squadre finaliste della Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, in ordine di accoppiamento. Partendo dalla prima semifinale di B Nazionale (sabato 16 marzo, ore 14.00) tra FABO Herons Montecatini e Liofilchem Roseto.

Per gli Herons Montecatini il capitano Nicola Natali ed il viceallenatore Alessio Marchini. Natali: “Per noi è un grande onore essere qui. In tre anni la Società Herons ha fatto molti passi avanti. Non siamo qui in gita. In semifinale avremo Roseto, piazza di grande tradizione, li studieremo dalla prossima settimana”. Marchini: “Siamo una squadra democratica, in cui chiunque può essere protagonista, è importante la condivisione. L’innesto di Radunic ha contribuito in termini positivi, per provare a vedere se si riesce a fare un passetto in più; si sta inserendo bene”.

Per la Liofilchem Roseto l’ala Andrea Petracca e l’assistente allenatore Ferdinando Francani. Petracca: “Siamo qui per vincere, trofeo ambizioso per tutte le squadre. Lavoriamo bene assieme, con un gioco dinamico ed una difesa aggressiva. Non abbiamo avuto modo di affrontare Montecatini, faremo di tutto per non evidenziare i loro punti forti”. Francani: “Abbiamo vinto la Coppa Italia del 2022 in casa, la squadra è cambiata totalmente da allora; ragazzi che hanno ben intrapreso quest’avventura. C’è tanto da imparare da un tecnico come Franco Gramenzi, di grande esperienza. Come staff tecnico stiamo già lavorando sulla sfida agli Herons”.

Spazio poi alla prima semifinale di Serie A2, di sabato 16 (ore 16.30) tra Unieuro Forlì e Acqua S.Bernardo Cantù.

A rappresentare Forlì il capitano Daniele Cinciarini e l’allenatore Antimo Martino. Cinciarini: “Non era facile confermarsi ad alto livello, dopo il già ottimo campionato scorso. Siamo al comando, abbiamo vinto tante partite in volata, a dimostrazione di una grande solidità mentale; vogliamo continuare così. La seconda fase? Stiamo cercando di fare il meglio, sarebbe importante concludere al comando la stagione regolare. Serie A2 campionato molto seguito, dove il tifoso si può immedesimare nella propria squadra, con tanti italiani; torneo migliorato negli anni”. Martino: “Siamo fortunati di avere un capitano come Cinciarini, che trasmette ai più giovani la propria mentalità. È uno dei motivi per cui da due anni siamo al vertice della classifica. Con Cantù sarà una sfida avvincente, l’ennesima di questo bel campionato. Siamo abituati di giocare con squadre di questo livello, siamo orgogliosi di essere in questa Coppa Italia. Per me personalmente sarà bello giocare a Roma, piazza dove ho lavorato per diversi anni; Roma merita il basket in alto livello, giocare al Palazzetto dello Sport sarà per me ancora più bello”.

Per Cantù il capitano Filippo Baldi Rossi e l’allenatore Devis Cagnardi. Baldi Rossi: “C’è un grande progetto a Cantù per la nuova arena e per cercare di tornare in Serie A. Stiamo cercando di cementare la nostra mentalità, domenica dopo domenica. Conosco bene Moraschini, che ci ha dato profondità, in una stagione contraddistinta da alcuni infortuni. Forlì non è una sorpresa, stanno costruendo bene e sono molto solidi”. Cagnardi: “Questa Coppa Italia si gioca per provare a vincerla, partecipano squadre con ambizione di andare in fondo, cercheremo di farci trovare pronti. Un evento del genere è a sé stante rispetto al campionato, non sempre quello che avviene nelle varie partite viene poi riportato in questa manifestazione. L’arrivo di Moraschini ci ha portato esperienza e fisicità, si è ben inserito in un roster importante per la categoria”.

Seconda semifinale di Serie B Nazionale (sabato 16 marzo, ore 18.30) tra Tecnoswitch Ruvo di Puglia e Akern Libertas Livorno.

A rappresentare Ruvo il capitano Mario Josè Ghersetti e l’allenatore Federico Campanella. Ghersetti: “Siamo pronti per una sfida di alto livello alla Libertas Livorno, squadra importante e con tifosi appassionati e numerosi. Abbiamo un livello di talento molto alto, siamo forti in difesa; nonostante gli infortuni subiti, stiamo riuscendo ad essere performanti in tutti i ruoli. Avere un compagno come Darryl Jackson aiuta, è una persona eccellente e si è inserito benissimo nella nostra squadra. Siamo una squadra di professionisti veri”. Campanella: “È più facile avere giocatori di talento, ma soprattutto servono uomini di alto profilo. Nonostante numerosi infortuni, siamo sempre riusciti a mantenerci al vertice. Una competizione come questa racchiude due finali, penso che il lavoro fatto in tutta la stagione, fino ad arrivare a quest’evento, possa fare la differenza. L’arrivare nella miglior forma possibile aiuta notevolmente. Gare di questo tipo, poi, si preparano da sole, dal punto di vista motivazionale”.

Per la Libertas Livorno il capitano Tommaso Fantoni e l’allenatore Marco Andreazza. Fantoni: “Siamo una squadra che, con il giusto mix di gioventù ed esperienza, è riuscita a qualificarsi ad una manifestazione del genere; la affronteremo con gioia. Da livornese non è facile essere profeta in patria, ma sono aiutato da essere capitano di un bellissimo gruppo; la nostra squadra punta a battagliare con chiunque tutte le domeniche”. Andreazza: “Quando vivi a Livorno c’è sempre rivalità con l’altra squadra cittadina, la Pielle; loro hanno vinto con merito la Supercoppa ad inizio anno, noi siamo arrivati qui a Roma con qualche difficoltà, tenendo conto degli infortuni, ma con altrettanto merito. Il nostro è un gruppo coeso e solido. Ruvo squadra di grandi risorse tecniche ed umane, con talento, ma anche con un grande spirito. Noi ci basiamo su una grande difesa, siamo una squadra capace di trovare protagonisti diversi in ogni partita”.

A concludere la presentazione la seconda semifinale di Serie A2 tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna (sabato 16, ore 20.45).

Per la Trapani Shark il capitano Marco Mollura e l’allenatore Daniele Parente. Mollura: “Da trapanese è emozionante vivere una stagione del genere, con grandissima ambizione e passione; i risultati ci stanno dando ragione e non ci vogliamo fermare. Mi sono laureato in Scienze Motorie, ora in Giurisprudenza, cercando di dare un piano al mio futuro. Siamo in un momento positivo e vogliamo vincere questa manifestazione; non sarà facile, ma proveremo a portare a casa questo trofeo”. Parente: “Rispetto alla Supercoppa vinta a settembre siamo in un momento diverso, avendo aggiunto due giocatori. A Roma ci saranno squadre di tradizione, che partono alla pari. È un premio che ci siamo meritati, e ora vogliamo giocarcela. Siamo contenti di affrontare la Fortitudo Bologna, squadra storica, con una grande tifoseria; è da inizio anno che abbiamo pressione, ma dobbiamo pensare giorno per giorno, come fatto da inizio stagione. Non esiste l’io, tutti nella nostra squadra hanno fatto un passo indietro individualmente, per poter crescere come squadra”.

Per la Fortitudo Bologna la guardia Riccardo Bolpin e l’allenatore Attilio Caja. Bolpin: “Sicuramente avere un pubblico appassionato che ci segue sempre ci aiuta molto; penso invece che la tradizione conti fino ad un certo punto, puntiamo ad andare in campo e giocarcela al meglio, contro un avversario di alto livello. Caja è allenatore esigente, ma estremamente competente e di esperienza”. Caja: “Senza l’apporto di tutta la squadra è difficile andare avanti. Le squadre che sono qui hanno valori; da diversi anni non allenavo in A2, ho ritrovato un campionato di alto livello, ricco di giocatori e allenatori importanti. Il nostro pubblico dà una spinta incredibile, importante anche nel dare motivazioni, anche considerando che questo è il primo anno della nuova Società. Ho avuto modo di apprezzare tanti italiani di livello in questo torneo, è un campionato che permette di lavorare ad un certo livello, dando loro responsabilità. Per me tornare a Roma sarà un’emozione particolare, visto che ho allenato qui da otto anni; sarà bello rientrare nel Palazzetto ristrutturato, mi riporterà bei ricordi in mente”.

In chiusura Stefano Valenti, responsabile Comunicazione di Lega Nazionale Pallacanestro: “Grazie innanzitutto ai media che racconteranno quest’evento ed un saluto particolare ai giocatori presenti qui alla presentazione nel loro giorno di riposo. Una disponibilità che pareggia la passione dei loro tifosi tifosi. La Coppa Italia avrà numerosi eventi collaterali, grazie al lavoro dell’Area Marketing LNP: tra gli altri, un Marketing Meeting, ospitato nella prestigiosa sede di Villa Blanc, in collaborazione con la Luiss; un torneo 3×3 giovanile, in collaborazione con FIP Lazio; attività di Fan Engagement e Marketplace per tifosi e appassionati, con stand di partner LNP e food & beverage truck; un incontro di Baskin, emozionante disciplina che mette assieme ragazzi normodotati e con disagio psichico. Per la copertura tv, da quest’anno siamo tornati in RAI, con RaiSport che trasmetterà la diretta della finale di A2, all’insegna di una partnership che sta dando reciproca soddisfazione; vi sarà un’ampia copertura, con pre e postpartita. L’evento di Roma sarà inoltre trasmesso per gli abbonati alla nostra piattaforma streaming LNP Pass, con copertura integrale della Coppa Italia di B Nazionale e diretta delle semifinali di Serie A2. Infine, la Guida Digitale alla Coppa Italia, realizzata in collaborazione con gli Uffici Stampa delle squadre finaliste, che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito di Lega Nazionale Pallacanestro”.

Tutte le informazioni sulla Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West sono disponibili nell’apposita sezione sul sito LNP: https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/lnp-coppa-italia-2024

AREA COMUNICAZIONE LNP