04 Giugno 2024 – «È un’emozione per me. Da oggi Blu Basket diventa OrziBasket, con il nuovo main sponsor che sarà Gruppo Mascio Orzinuovi. Abbiamo realizzato un’operazione coraggiosa e che guarda al futuro. C’è entusiasmo, tanto che vorrei che la stagione iniziasse subito…»: è con queste parole che il presidente Stefano Mascio ha presentato ufficialmente il nuovo progetto OrziBasket, nel corso dell’attesa conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2024/2025 organizzata martedì 4 giugno, presso il PalaBertocchi di Orzinuovi.

«Si tratta di un passo avanti – ha aggiunto Mascio –, per avere l’opportunità di crescere insieme. Questo è quello che abbiamo visto io e Francesco Zanotti, nuovo vicepresidente del progetto OrziBasket».

Soddisfatto anche Francesco Zanotti, che si è rivolto ai tifosi presenti in questi termini: «Voglio ringraziare e dare il benvenuto a Stefano Mascio, a coach Franco Ciani ed a Luca Infante. Con Stefano Mascio avevamo idee comuni sul fare pallacanestro a Orzinuovi e di conseguenza abbiamo deciso di unire le forze. Quello che mi ha scaldato il cuore, confrontandomi con lui, è stata la volontà condivisa di portare avanti il nome di Orzinuovi, riuscendo ancora a fare la Serie A2 al PalaBertocchi. Tutto ciò è motivo di orgoglio, siamo motivati e vogliamo proseguire nella migliore maniera possibile. Aggiungo che la Pallacanestro Orzinuovi continuerà con il settore giovanile, per cui stiamo continuando ad investire. Questo perché i giovani sono il futuro e perché vogliamo far appassionare i ragazzi e portarli al palazzetto insieme alle loro famiglie».

Il microfono è poi passato a coach Franco Ciani, che si è presentato ai nuovi tifosi con una riflessione sul campionato che verrà: «Amo definire questa stagione come la stagione dell’esplorazione. Rappresentiamo una nuova entità, con ambizione e struttura. Dovremo dunque esplorare noi stessi come squadra, perché sarà un team profondamente rinnovato, che unirà giocatori che non si conoscono particolarmente. Ci saranno tante variabili, che dovremo sfruttare al meglio. Per la prima volta dopo tanti anni giocheremo un campionato unico a 20 squadre: non sarà facile, ma vogliamo essere protagonisti. Quanto protagonisti? Saranno le 38 partite che ci attendono a darci la risposta».

Il coach di OrziBasket chiude poi con un annuncio importante. «Mi sembra l’occasione giusta per annunciare che uno dei playmaker di questa squadra sarà Luca Vencato. Sin da ora posso promettere ai tifosi che ogni volta che scenderemo sul parquet, non faremo mai un passo indietro. Questa è l’identità che mi sento di garantire e di promettere. La stagione inizierà il 12 agosto con l’avvio della fase di preparazione atletica, poi ci attenderà una settimana di ritiro a Clusone, dove verrà disputata la prima amichevole stagionale. Inoltre, comunico che gli allenamenti saranno a porte aperte, dunque vi aspettiamo numerosi al PalaBertocchi».

Al fianco del direttore sportivo Alessandro Muzio, anche il general manager Luca Infante, che ha concluso: “È bello che ci sia questa cornice di pubblico e spero che durante l’anno sempre più persone decidano di seguirci e sostenerci. Sono molto carico per questa nuova avventura, mi è stata data un’opportunità importante e in questo momento la nostra priorità è quella di terminare con la costruzione della squadra. Per poi iniziare a lavorare subito a testa bassa, per questa piazza che se lo merita”.

I PRIMI ACQUISTI DI ORZIBASKET PER LA SERIE A2 2024/2025 –

I primi tasselli a disposizione di coach Franco Ciani per la stagione di Serie A2 2024/2025 saranno Simone Pepe (guardia italiana classe 1993), Tommaso Guariglia, centro di 205 centimetri, nato l’8 agosto 1997 a Salerno e il neo annunciato Luca Vencato, play classe 1995.

ORGANIGRAMMA ORZIBASKET 2024/2025 –

Presidente Stefano Mascio Vicepresidente Francesco Zanotti Direttore Finanziario Aurelio Morelli General Manager Luca Infante Direttore sportivo Alessandro Muzio Team Manager Gennaro Tessitore Coach Franco Ciani

UFF.STAMPA ORZIBASKET