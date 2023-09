Prosegue il rodaggio di Vigevano contro Piacenza, Strautmanis sugli scudi

Settimo e penultimo impegno precampionato per la ELAchem, impegnata sul campo amico del PalaELAchem contro l’Assigeco Piacenza in un’amichevole giocata su quattro tempi da 10′ l’uno, con punteggio azzerato dopo ogni 10′. Il bilancio conclusivo parla di due frazione conquistate a testa, anche se gli emiliani hanno realizzato un punteggio totale più alto, conseguito soprattutto nel terzo periodo, dove Vigevano ha faticato a trovare la via del canestro, mentre gli ospiti hanno fatto il vuoto con il duo Bonacini-Miller, particolarmente affiatato sotto il canestro avversario. Coach Pansa ha proseguito gli esperimenti e ruotato quintetti, alla fine il migliore realizzatore gialloblu è stato Strautmanis con 19 punti complessivi. Il prossimo impegno agonistico della ELAchem è fissato per sabato 23 settembre, sempre a Vigevano, contro un’avversaria ancora da definire.

“Per tre quarti abbiamo giocato una pallacanestro di buon livello – commenta coach Pansa -, nel terzo periodo invece ho visto qualcosa di totalmente inspiegabile, giocato con un livello di attenzione ed energia non sufficienti. E’ evidente che non possiamo permetterci dei passaggi a vuoto del genere. Anche oggi non abbiamo rischiato D’Alessandro, da martedì rientrerà in gruppo e gradatamente lo reinseriremo nelle rotazioni, invece Wideman e Smith hanno giocato pochi minuti perchè non sono al meglio della condizione, abbiamo il tempo sufficienti per recuperarli da qui all’inizio del campionato”.

ELAchem Vigevano-Assigeco Piacenza 15-21, 20-14, 5-26, 19-10

Vigevano: Leardini 5, Wideman 4, Peroni 6, Battistini 7, Bertetti 4, Smith 3, Strautmanis 19, Rossi 7, Bertoni 4, Pisati NE, Bettanti NE, D’Alessandro NE All.: Pansa

Piacenza: Gallo 8, Querci 7, Veronesi 10, Miller 15, Skeens 9, Gherardini, D’Almeida 2, Serpilli 3, Bonacini 17, Sabatini NE, Filoni NE. All: Salieri

Ufficio stampa Nuova pallacanestro Vigevano 1955