Provvedimenti LBA e A2, Shengelia squalificato una gara

Serie A

Ventiquattresima giornata, gare del 23-24-25 marzo 2024

FEDERICO GRASSI (presidente GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI). Inibizione per giorni 7 fino al 31 marzo 2024 per comportamento protestatario espresso platealmente, in due occasioni, nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta. Sanzione sostituita da ammenda pecuniaria di Euro 5.000,00 [art. 35,1c RG rec., art. 21,5a RG, art. 15,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 667,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

TORNIKE SHENGELIA (atleta SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA). Squalifica tesserato per 1 gara per comportamento non regolamentare espresso platealmente (a gioco fermo, spintonava l’atleta avversario Burnell JS, venendo espulso)[art. 35,1c RG]

MATTEO PORTO (atleta GERMANI BRESCIA). Deplorazione per comportamento non regolamentare (entrava in campo a gioco fermo dalla panchina, fatto che ne causava l’espulsione) [art. 35,1b RG]

Serie A2

Fase ad Orologio, sesta giornata. Gare del 23-24-25

SPORT INVEST TRAPANI. Ammenda € 750,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG,art. 24,2b RG]

MARCO MOLLURA (atleta SPORT INVEST TRAPANI). Squalifica per una giornata per aver colpito, con un calcio, un avversario in fase di gioco, fatto che ne comportava l’espulsione. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di capitano ricoperta [art. 33,2/1c RG]

S.BERNARDO CANTU’. Ammenda € 2.500,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) e per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,3 RG rec.,art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]

TEZENIS VERONA. Ammenda € 1.250,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27,3 RG rec.]

REALE MUTUA TORINO. Ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (sirena del cronometro che suonava erroneamente prima della fine di ogni quarto) [art. 40,1a RG]

REAL SEBASTIANI RIETI. Ammenda € 1.833,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri e per lancio di uno sputo che colpiva il 2° arbitro [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG, art.27,9ac RG rec., art. 24,4 RG]

REAL SEBASTIANI RIETI. Ammenda € 625,00 per comportamento offensivo degli addetti alle statistiche nei confronti degli arbitri [art. 38,1l RG]

FERRARONI CREMONA. Ammenda € 833,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

ELACHEM VIGEVANO. Ammenda € 1.667,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec., art.27,5bd RG rec., art. 24,4 RG]

LORENZO PANSA (allenatore ELACHEM VIGEVANO). Squalifica per due gare perché entrava in campo protestando platealmente avverso le decisioni arbitrali, offendendo il 2° arbitro e proferendo bestemmie [art. 32,3 RG, art. 33,1/1b RG, art. 34 RG]

MONCADA ENERGY GROUP AGRIGENTO. Ammenda di Euro 1.250,00 per ritardato arrivo dell’ambulanza [art. 38,1b RG]

