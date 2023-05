QF G1 Cantù – Nardò, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Di Carlo

«Una buona parte nonostante i soliti blackout che portiamo dietro – commenta coach Meo Sacchetti -. Penso che ci manca ancora qualcosa sotto questo punto di vista. C’era un po’ di tensione e speriamo che si sia sciolta. Nel primo tempo abbiamo visto il miglior Hunt della stagione, ci aspettiamo questo da lui. L’attesa per Logan è stata ripagata dai 30 minuti di impiego, è un giocatore che non ha paura di nulla e nonostante un primo tempo senza segnare ha dato ugualmente una grossa mano dal punto di vista degli assist e successivamente anche a livello di punti. Anche a livello difensivo nel primo periodo siamo riusciti ad arginare Smith, poi ovviamente essendo un giocatore molto forte è riuscito a fare canestro spesso. In questo giorno di riposo guarderemo ciò che abbiamo sbagliato per commettere il minor numero di errori possibile».

«L’approccio non è stato dei migliori e abbiamo subìto molto la fisicità di Cantù, regalando troppi canestri dentro l’area – le parole di coach Gennaro Di Carlo -. Ci aspettavamo una partita complicata, abbiamo provato a reagire ma con delle difficoltà. Logan ha dato parecchio fluidità alla loro manovra e non è stato facile fermarlo. Il nostro obiettivo ora è continuare a crescere, cercando di limitare il talento di Cantù già a partire da lunedì».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’