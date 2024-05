QF G1 – Fortitudo Bologna – Treviglio, la sala stampa: le parole di Caja e Valli

Le parole dei coach al termine della gara.

Caja – Partita approcciata bene, a prova di come in queste due settimane si sia lavorato al meglio. I ragazzi hanno difeso alla grande contro avversari che io stimo tantissimo, averli tenuti a 25 punti nel primo tempo è perché i miei sono stati eccellenti. Nel secondo tempo chi ha giocato, e si è visto chi ha giocato, ha fatto calare la mentalità difensiva facendoci scendere a +13. Nei playoff ogni minuto è importante, speriamo che non si ripeta. E’ stato il primo quarto, ora ci avviciniamo a gara 2 che è storicamente la più importante. Alchimie? Chi va in campo deve svegliarsi: Morgillo ha fatto bene, gli altri devono meritarsi il posto in campo. Aradori non lo volevo rimettere, ma se chi va in campo fa il contrario… Poi non venitemi a dire che perdiamo partite dal +17, chi deve giocare lo fa, e non dobbiamo pensare al domani. Gli scienziati che mi hanno criticato perché ho rimesso in campo Aradori in Coppa Italia, che me lo vengano a dire prima.

Valli – Evidente che c’era una squadra seconda in classifica e una settima. Siamo stati sorpresi dalla loro veemenza atletica, qualcuno dei miei non ha capito che siamo nei playoff e questo inizio ha falsato il resto della partita. Avevamo in testa la partita di 25 giorni fa, ma se vogliamo far qualcosa dobbiamo resettare: se non accettiamo il contatto fisico e qualche non fischio diventa difficile. Mi aspetto una reazione importante, anche se vincere qua è complicato. Ma dobbiamo capire e far capire che i playoff non sono la regular season.

