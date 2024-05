QF G1 – La Fortitudo Bologna s’impone al Paladozza e fa sua gara uno contro Treviglio

La Fortitudo Bologna non stecca la prima in casa contro Treviglio e fa sua gara 1 di playoff: Ogden ne fa 22 con una Treviglio mai in partita.

Nel primo tempo Bologna decide già di chiudere i giochi portandosi avanti 44-25 dopo un primo quarto chiuso sul 25-8. Ogden e Freeman sugli scudi chiudono in doppia cifra e nel secondo tempo rifiateranno in vista di gara 2. Per Treviglio, mai con la sensazione di riaprire la partita, è Miaschi quello più incisivo; per il resto la squadra ha difficoltà difensivamente e offensivamente con molte palle perse.

Gli ultimi due quarti hanno poco da segnalare: il terzo dice 67-44 per i padroni di casa, con la Effe che gestisce il lauto vantaggio e Treviglio già con la testa alla prossima sfida, sempre a Bologna, dove dovrà valutare un atteggiamento diverso per evitare un’altra sconfitta tipo questo, con un finale che recita 78-65.

Un pensiero speciale è stato quello riservato dal Paladozza e dal popolo biancoblu a Ruben Douglas, eroe del secondo scudetto, scomparso di recente: un minuto di silenzio, il video del canestro della vittoria e striscioni in curva Schull, gremito da 4614 spettatori.

MVP Basketinside: Mark Ogden

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 8, Aradori 10, Ogden 22, Freeman 11; Giuri 4, Panni 6, Conti 4, Sergio 2, Morgillo 3; Kuznetsov ne, Bonfiglioli ne.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Vitali 2, Pollone 2, Miaschi 14, Pacher 13, Guariglia 13; Giordano 2, Cerella 4, Sacchetti 5, Harris 8, Barbante 2, Guerci, Falappi.