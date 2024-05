QF G2 Cantù – Cividale, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù su Cividale.

“È stata una gara molto difficile, diversa da gara 1. Ce lo aspettavamo.

C’è stato un approccio fisico molto energico dei nostri avversari, con i primi due quarti molto spigolosi come è normale in una partita di playoff. È un tipo di gioco che dobbiamo accettare e non dobbiamo rifiutare, si deve essere pronti a giocare anche così. Rispetto alla prima partita abbiamo tirato con percentuali diverse e abbiamo dovuto vincerla in maniera diversa. Abbiamo fatto una partita solida difensivamente, con un terzo quarto al limite della perfezione da quel punto di vista. Però si è visto che abbiamo davanti una squadra con grande orgoglio, con giocatori che posson colpire sia grazie al sistema gioco che al talento individuale.

Abbiamo fatto nostra la gara solo perché abbiamo offerto un terzo e un quarto di altissimo livello, ma i nostri avversari sono lì. Ci aspetta gara 3 da loro, sportivamente sarà una guerra ma siamo pronti ad affrontarla”.

uff.stampa pall.cantù