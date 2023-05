QF G2 Cantù-Nardò, la sala stampa: le parole di Sacchetti

Cantù vs Nardò il commento di coach Sacchetti

«Abbiamo vinto una partita che non si era messa benissimo in attacco nelle fasi iniziali – le parole di coach Sacchetti -. Complimenti ai miei giocatori che hanno rimesso in piedi una partita che non era facile da recuperare. Era da un po’ che non ero così soddisfatto. Il fatto di avere Logan in campo porta via attenzione e dà più spazio agli altri per tirare. Anche non facendo canestro, ha aperto delle situazioni in attacco per noi. Abbiamo fatto un primo break, poi ci hanno ripreso, ma alla fine abbiamo spinto. Quando abbiamo sviluppato il nostro gioco, abbiamo trovato tiri aperti che ci hanno portato a vincere. Un plauso ai miei giocatori».