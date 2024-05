QF G2 – Fortitudo Bologna – Treviglio, la sala stampa: le parole di Caja e Valli

Le parole dei coach al termine della gara

Le parole di Attilio Caja – Anche oggi abbiamo approcciato bene la partita. La presenza difensiva ha fatto la differenza e da lì abbiamo preso ritmo anche in attacco indirizzato subito la gara. Complimenti ai ragazzi, siamo a metà percorso, cerchiamo di aver la stessa determinazione e costanza anche nei prossimi impegni. Andiamo avanti sapendo che ci manca ancora un passo decisivo. Siamo fiduciosi e consapevoli di quanto fatto e felici di aver confermato il fattore campo. Giuri e Morgillo? Sono cresciuti già da un po’ di tempo, ora non devono fare passi indietro, non ho la pazienza di aspettarli. Voglio arrivare fino in fondo e ho bisogno di giocatori pronti”.

Le parole di Giorgio Valli – Complimenti alla Fortitudo. La differenza di posizione in classifica si è vista. Non abbiamo capito che è tempo di playoff, si alza il livello e si alza anche l’intensità dei contatti. Questi trenta punti ci servono da lezione, venerdì cercheremo di alzare il nostro livello anche perché i nostri tifosi meritano prestazioni migliori di quelle di stasera. Siamo arrabbiati e delusi ma la serie non è finita e dobbiamo onorarla.

(Da bolognabsket.org)