QF G2 – La Fortitudo Bologna fa sua anche gara 2 contro Treviglio

La Fortitudo Bologna non sbaglia e fa sua anche gara 2 contro Treviglio al Paladozza.

Il copione resta quello di gara 1 con una Effe sempre solida che già nel primo tempo mette vantaggio chiudendo sul 49-23. Nel primo quarto, in favore dei padroni di casa, Treviglio sembra essere più presente. La Fortitudo però non sbaglia e prende subito un vantaggio (17-8) grazie a un parziale di 11-0 con impatto di Aradori e Odgen. I due sono inarrestabili, a fine primo quarto combinano per 19 punti a fine primo quarto, chiuso sul 27-16 con 11/13 da due e attacco scintillante.

Nel terzo quarto si riparte e Aradori con due triple fa volare la Fortitudo oltre il +30: 55-23. La partita sostanzialmente è finita, e Treviglio inizia a segnare qualche canestro. Anche se sostanzialmente è già garbage time, coach Caja chiama time out al primo segno di calo di tensione. 67-43 al 30’. Nell’ultimo quarto c’è ampio spazio alle panchine da ambo le parti, magari pensando a gara 3. Il finale recita 86-56 per i biancoblu.

MVP Basketinside: Matteo Fantinelli

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio, Sergio 6, Aradori 15, Conti, Bolpin 4, Panni 9, Kuznetsov, Fantinelli 12, Giuri 9, Freeman 12, Ogden 15, Morgillo.

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 10, Giordano 2, Vitali 2, Harris 9, Cerella, Sacchetti 3, Barbante 10, Guariglia 9, Pollone 4, Miaschi 7.